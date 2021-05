Norwegian Cruise Line onthult langverwachte Norwegian Prima

Norwegian Cruise Line (NCL) opent vandaag de verkoop van de eerste, van de zes schepen, binnen haar langverwachte nieuwe klasse van schepen. Prima Class, de eerste nieuwe klasse van het merk in bijna 10 jaar.

Met reizen die beginnen in de zomer van 2022, zal Norwegian Prima ongeveer 295 meter lang zijn, 142.500 gross tonnage wegen en in staat zijn om 3.215 gasten te verwelkomen bij dubbele bezetting. Het nieuwste schip zal een doorbraak zijn voor NCL en gasten bijzondere routes, meer ruimte, een doordacht en verbluffend ontwerp, een verscheidenheid aan nieuwe ervaringen en Norwegian’s uitzonderlijke service bieden.

Guest First filosofie

“Ondanks dat we meer dan een jaar niet hebben gevaren, zijn we nooit gestopt met werken en innoveren, we hebben nooit op pauze gedrukt,” zei Harry Sommer, President en CEO van Norwegian Cruise Line. “In feite hebben we de investeringen in ons merk verdubbeld om onvergetelijke gastervaringen te bieden die de verwachtingen ver overtreffen. Niet alleen zullen we aankomende juli beginnen met cruisen, we zijn zo trots en zo ongelooflijk blij om het begin van een spannend nieuw hoofdstuk aan te kondigen als we de Prima Class introduceren en het eerste schip in een lijn van ongeëvenaarde schepen, met Norwegian Prima als primeur.”

Sommer: “Een voorbeeldige vertegenwoordiging van de evolutie van ons merk, waarin onze ‘Guest First’ filosofie en onze geest van innovatie samenkomen, Norwegian Prima vertegenwoordigt alles waar onze gasten van houden bij NCL en legt de lat hoger. Deze gloednieuwe klasse van schepen is echt ontworpen om onze gasten op de eerste plaats te zetten.”

Ontwerp

Het opvallende schip is gebouwd in Marghera, Italië door de Italiaanse scheepsbouwer Fincantieri en kenmerkt zich met een opvallend rompontwerp, welke ontworpen is door de Italiaanse graffitikunstenaar Manuel Di Rita, ook wel bekend als ‘Peeta’. Voor de eerste keer op een NCL-schip, strekt de boeiende rompkunst zich uit tot de voorste bovenbouw van het schip. Architecten van wereldklasse die hebben geholpen bij het ontwerp van Norwegian Prima zijn onder andere de Italiaanse ontwerper Piero Lissoni en de toonaangevende architectenbureaus Rockwell Group, SMC Design, Tillberg Design of Sweden, YSA DESIGN en het in Miami gevestigde Studio Dado, die de esthetiek van verschillende restaurants, passagiershutten en openbare ruimtes aan boord bedacht en samenstelde.

Norwegian Prima

“De naam ‘Prima’, wat ‘eerste’ betekent in het Italiaans, past perfect bij onze jarenlange reeks primeurs in de sector en is een passend eerbetoon aan onze nieuwe Italiaanse scheepsbouwpartners bij Fincantieri,” voegde Sommer eraan toe. “We zijn zeer vereerd om met Norwegian Cruise Line samen te werken voor de ontwikkeling van haar volgende scheepsklasse,” zegt Giuseppe Bono, CEO van Fincantieri. “Norwegian Prima is de start van onze samenwerking, die zal leiden tot de oplevering van zes schepen van de volgende generatie die ontworpen zijn om de ervaringen van gasten naar een nieuw niveau te tillen, met de nadruk op een verheven, ruim en doordacht ontwerp. Nu we deze wereldwijde crisis achter ons beginnen te laten, is deze aankondiging een sterk teken van hoop voor de cruisesector en een bewijs van Fincantieri’s wereldwijde leidersrol in de sector.”

“We hebben doelgericht geïnnoveerd en hebben Norwegian Prima gecreëerd om de grenzen van het conventionele cruisen te verleggen. We bieden onze gasten meer open ruimtes, bijzondere kunst en design en service van wereldklasse die onze gasten in het middelpunt van de belangstelling plaatst,” voegt Sommer toe.

