NRV zoekt Reisspecialist

Reisspecialist

NRV is een jonge, flink aan de weg timmerende reisorganisatie met een zeer uitgebreid aanbod aan bestemmingen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Europa, Oceanië & Zuid- Midden- en Noord-Amerika. Persoonlijke aandacht, mooie producten en scherpe prijzen zijn de speerpunten van het bedrijf. We zijn een dynamische en innovatieve organisatie en onder de ongeveer 40 medewerkers heerst een professionele maar informele werksfeer.

Afdeling Customer Services

De beste klantervaring en hoogste klanttevredenheid heeft binnen NRV de hoogste prioriteit.

Dit gebeurt binnen de afdeling Customer Services, de centrale afdeling voor klantcontacten binnen NRV. Hier zijn ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers werkzaam. Binnen Customer Services worden alle telefonische boekingen, aanvragen, wijzigingen en reacties verwerkt en afgehandeld. We hebben contact met onze klanten en partners via de telefoon, e-mail en social media.

Wie ben je?

Ben jij een teamplayer en communicatief sterk? Heb jij een gezonde wil om te leren én wordt je enthousiast van het adviseren van onze klanten?

Dan zoeken wij jou! Je bent in deze rol de informatiebron voor de klant en schakel je snel tussen contact met klanten, collega’s en leveranciers/reisagenten. Je bent commercieel, klantgericht en hebt een echte aanpakkersmentaliteit.

Wat ga je doen?

Als Reisspecialist ben je verantwoordelijk voor de verkoop van onze reizen via telefoon, email en chat. Je inventariseert de wensen van de klant en weet deze perfect om te zetten naar een passende reis. Je adviseert en informeert de klant hierbij. Naast contact met de klant, heb je ook contact met agenten en leveranciers om de reizen inhoudelijk af te stemmen en vast te leggen. Je weet de klant aan ons te binden door je deskundigheid, enthousiasme en klantgerichtheid.

Hoe ziet een dag van een Reisspecialist er uit?

’s Ochtends beginnen komen we allemaal bijeen om de dagindeling, eventuele bijzonderheden te bespreken en elkaar natuurlijk een fijne werkdag te wensen. Dit doen we digitaal, zodat ook de collega’s die vandaag thuiswerken kunnen aanhaken.

Om 09:00 gaat de telefoonlijn aan en dan komen de telefoontjes van reislustige klanten binnen. Als reisspecialist heb je verschillende taken en elke ochtend zie je in de dagindeling waar jij je die dag mee bezig mag houden. Begin je om 09:00 aan de telefoon? Dan sta je alle klanten te woord die graag informatie willen over onze verschillende reizen, vragen hebben over hun boekingen of op ander vlak hulp nodig hebben. De reisspecialisten zijn het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Wij zorgen ervoor dat klanten met een gerust hart kunnen boeken en enthousiast worden voor een reis naar een van de vele, prachtige bestemmingen.

De vragen die je aan de telefoon krijgt, zijn ontzettend divers en bieden altijd veel uitdaging in het werk. Wat is de beste reistijd voor Ecuador? Welke reis is een echte aanrader voor gezinnen? Kan ik een groepsreis verlengen? Welke vaccinaties heb je nodig voor Namibië? Welke klasse huurauto’s zijn er? Het komt allemaal voorbij. Het vergt soms wat onderzoek, maar samen met je collega’s en de andere afdelingen kom je er altijd aan uit.

Om 13:00 is de wisseling van de telefoon en heb je pauze. ’s Middags houd je je dan bezig met diverse andere werkzaamheden. Zo beantwoord je mails van klanten, behandel je nieuwe boekingen die online binnenkomen, ben je met onze lokale vertegenwoordigers in contact over de lopende aanvragen en antwoord je op vragen en verzoeken van andere afdelingen. Samen met de andere afdelingen zorg je er namelijk voor dat een reis van a tot z wordt verzorgd. De samenhang en collegialiteit binnen NRV is ontzettend fijn. Je merkt dat je altijd bij iedereen terecht kan en dat iedereen gemotiveerd is in het werk. We houden allemaal van reizen en brengen dit dan ook graag over op klanten.

Bij NRV is geen enkele dag hetzelfde. Je dagindeling is iedere dag anders en ook inhoudelijk zijn je werkzaamheden erg divers. Aan het einde van de werkdag zijn we trots op wat we die dag samen hebben bereikt en gaan we met een goed gevoel naar huis.

Wat verwachten we van jou?

• Minimaal een MBO+ opleiding, bij voorkeur een toeristische opleiding

• Je neemt initiatief en bent enthousiast

• Je bent commercieel en kan mensen overtuigen

• Je bent accuraat en klantgericht

Wat kan je van NRV verwachten?

• Een goed salaris, in overeenstemming met opleiding, leeftijd en ervaring

• Dienstverband van minimaal 24 uur per week

• Een uitdagende en groeigerichte werkomgeving

• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden

• Uitdagende projecten en verantwoordelijkheden

• Mogelijkheid om (deels) thuis te werken

• Reizen tegen inkoopprijzen

• 24 vrije dagen + 5,8 ADV dagen (o.b.v. 40 uur)

• Gratis doorlopende reisverzekering

• Goed bereikbaar met OV en auto

Heb je interesse?

Stuur dan je sollicitatie naar HR@NRV.nl.

Voor vragen neem contact op met Lenie van Tol of Karin Ruiten, via 070-3076700

