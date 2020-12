Number 1 Voetbalreizen ontwikkelt voetbal bordspel

Number 1 Voetbalreizen heeft het voetbal bordspel ‘Voetbalbrein’ ontwikkeld. “Het idee kwam in april 2020 al op tafel, maar vanwege reis en coronabeperkingen wordt het spel nu pas geleverd in Volendam”, dat laat Jan Tol (eigenaar Number 1 Voetbalreizen) weten aan TravelPro.

Het spel test je voetbalkennis van de afgelopen tien jaar. Wie coachte Manchester United in het seizoen 2012/13? Wat weet je van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool FC in 2017/18? En hoeveel Braziliaanse spelers van de afgelopen tien jaar bij Chelsea kun jij opnoemen?

Voetbalbrein is een uniek spel voor jong en oud. Tol: “Geen frustrerende vragen over een tijdperk waarin jij misschien nog niet eens geboren was, maar een vernieuwend, verfrissend, up-to-date kennisspel van de afgelopen tien voetbalseizoenen. Een spel dat je zowel individueel als in teams kunt spelen en met een onbeperkt aantal personen.

“Toen de wereld werd getroffen door het coronavirus lag onze corebusiness van de één op andere dag helemaal stil. Heel heftig. Maar we besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en zo is ons eerste bordspel ‘Voetbalbrein’ ontstaan. Een spel dat ervoor gezorgd heeft dat wij in een zeer moeilijke tijd als team nóg hechter zijn geworden; dat gezorgd heeft dat wij, ondanks alles, meer dan ooit bezig waren met voetbal. En een spel dat ervoor gezorgd heeft dat wij, ook in deze tijd, iets konden betekenen voor al onze trouwe klanten en alle andere thuiszittende voetbalfans.” Het spel is te bestellen via Voetbalbrein.nl, maar ook via bijvoorbeeld Intertoys en Bol.com”

