[…] Oad Eat & Meet reisinspiratie-avond […]

Heb jij altijd al meer willen weten over de cultuurreizen van Oad en de bestemmingen Rusland en Oost-Europa? Meld je dan snel aan voor de reisinspiratie-avond die de touroperator organiseert op dinsdagavond 10 maart waar je achtergrondinformatie krijgt het aanbod en de bestemmingen.

Al een aantal jaren organiseren wij samen met de Rusland & Oost-Europa Academie bijzondere reizen naar diverse landen in Oost-Europa en Rusland. Om nog meer te kunnen vertellen over de reis en de reisbestemming nodigen wij je nu uit om bij deze reisinspiratie-avond, onder leiding van Rusland en Oost-Europa deskundige Marie-Thérèse ter Haar, aanwezig te zijn. Ontdek de bijzondere cultuurreizen van Oad en de bestemmingen zoals onder andere de Baltische Landen, Rusland, Georgië, Armenië, Oezbekistan & Kirgistan.

Rusland & Oost-Europa deskundige: Marie-Thérèse ter Haar

Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en maakte ze ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in Rusland en volgt ze de ontwikkelingen nog steeds op de voet. Over haar belevenissen in en haar visie op Rusland heeft ze een aantal boeken geschreven. Met de oprichting van de Rusland & Oost-Europa Academie in 2013 is voor Marie-Thérèse een langgekoesterde wens in vervulling gegaan.

Programma:

18.30 uur ontvangst bij het restaurant te Arnhem

18.45 uur Start pizza diner en kennismaking met productmanager van Oad

20.00 uur Start reisinspiratie-avond Rusland & Oost-Europa Academie

21.30 uur Einde avond

Locatie:

Rusland- Oost-Europa Academie

Rijnkade 4

6811 HA Arnhem

De locaties van het restaurant en de Rusland & Oost-Europa Academie liggen op korte loopafstand van het NS-station Arnhem Centraal en diverse betaalde parkeergelegenheden. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (vol=vol). Aanmelden kan hier tot en met 2 maart.

