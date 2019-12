Oad: kerstreizen en dagtochten veiliggesteld

Na het bericht dat Havi , één van Oad’s vervoerspartners, faillissement heeft aangevraagd, is de Oad aan de slag gegaan om te zorgen dat haar reizen uitgevoerd konden worden zoals gepland. De reisorganisatie heeft vandaag bekendgemaakt dat dit gelukt is. Dit geldt tevens voor de zomerreizen 2020.

“We laten onze gasten uiteraard niet in de kou staan. Die hebben zich immers op een mooie kerstreis verheugd”, aldus Arjan Koster, directeur Oad. “Het nieuws is, zoals we van de reisbranche gewend zijn, goed opgepakt en vanuit de branche hebben we hartverwarmende reacties ontvangen. Daarbij is Oad concrete hulp aangeboden door diverse collega-touringcarbedrijven.”

Koster: “Wij willen alle branchegenoten die hulp aangeboden en verleend hebben enorm bedanken. Het geeft een gevoel van eenheid en warmte. Daar mogen we echt trots op zijn in de reisbranche. Het voelt een beetje als een echt kerstverhaal.”

