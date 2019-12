OAD versus Rabobank: wie spreekt er de waarheid?

Wie spreekt er de waarheid? Is dat Lid Raad van Bestuur Rabobank J. van Nieuwenhuizen of de oud-commissaris van de Koning en huidig minister van Defensie, Ank Bijleveld? Volgens de Rabobank is er door Van Nieuwenhuizen zeer beperkt uitstel beloofd (slechts 48 uur) aan PPM-Oost en niet aan Oad. Volgens oud-commissaris Ank Bijleveld is dat onzin en heeft de Heer Van Nieuwenhuizen haar en OAD voldoende tijd toegezegd om de transactie met de groep Twentse investeerders rond te krijgen. Vandaag vinden de eerste getuigenverhoren plaats in de Rechtbank Midden Nederland waar Ank Bijleveld, Dick Veltman en Hans Verborg worden gehoord.

Maandag 23 september keurde Rabobank de transactie met de investeerders goed maar weigerde de bank haar al eerder verstrekte deadline van vrijdag 27 september te verlengen. Vanwege bestuurdersaansprakelijkheid werd verder ondernemen voor Oad daardoor per direct onmogelijk en moest het faillissement worden aangevraagd, zoals door Rabobank letterlijk in een geheim intern memo al was voorspeld.

De Rechtbank Midden Nederland heeft in een tussenvonnis van 3 juli 2019 aan OAD de mogelijkheid geboden om deze handelswijze van Rabobank gedurende die laatste dagen voor het faillissement, onder ede te bewijzen. De Rabobank had op die bewuste dinsdag 24 september 2013 volgens de voormalig OAD-eigenaren voor 40 miljoen euro aan Oad-zekerheden. Daarbovenop werd door de Rabobank nog eens 7 miljoen euro aan vermogensversterking gevraagd. En ook daaraan kon de familie ter Haar samen met de Twentse Investeerders voldoen.

Naar eigen zeggen was OAD tot op de dag van het faillissement een gedegen en betrouwbare kredietnemer en was er tot op de dag van het faillissement een reëel perspectief. Toch blokkeerde Rabobank het seizoenskrediet per direct. ‘Omdat Rabobank haar eigen mogelijke risico heeft laten prevaleren boven het bedrijfsbelang, de maatschappelijke consequenties en de grote schade voor de aandeelhouders die het gevolg zijn geweest van het door de bank veroorzaakte faillissement. Door het grote aantal zekerheden onder het krediet, was het risico van de Rabobank meer dan volledig gedekt. Het risico is op geen enkel moment toegenomen’, zo laat de woordvoerder van de familie Ter Haar weten.

