OAD VS RABO: Top Rabobank moet onder ede gehoord worden

Sipko Schat, oud topman Rabobank en Jan van Nieuwenhuizen, huidig lid Raad van Bestuur Rabobank, moeten onder ede gehoord worden in de zaak OAD versus Rabobank. “De Rabobank heeft OAD voldoende tijd beloofd om het akkoord met de Twentse investeerders af te ronden, de beperking tot 48 uur staat mij ook niet bij en zou bovendien zinloos zijn geweest”, aldus de verklaring van Bijleveld afgelopen maandag voor de rechtbank Midden-Nederland.

In een persoonlijke verklaring schreef Bijleveld al eerder over de garantie van Van Nieuwenhuizen: “Die verzekerde mij dat OAD voldoende tijd zou worden geboden om de transactie met de groep investeerders rond te krijgen.” Rabobank erkent nu dat er op zondag 22 september een akkoord lag en bovendien dat ze dat akkoord voorwaardelijk hebben goedgekeurd en ook dat er uitstel is toegezegd aan Bijleveld voor de verdere uitwerking. De Rabobank beweert dat aan die toezegging een termijn van slechts 48 uur zou zijn verbonden. OAD vindt twee dagen verlenging in ieder geval geen realistische termijn om zo’n een ingewikkelde deal af te ronden. “Dat inzicht had zeker van een professionele financiële instelling als de Rabobank verwacht mogen worden”, aldus OAD.

67 miljoen

“Stuitende ondeskundigheid, interne non-communicatie en overmatige angst voor vermeende financiële risico’s bij de Rabobank, hebben het faillissement van OAD veroorzaakt. De Rabobank wordt in deze zaak direct verantwoordelijk gehouden voor het faillissement, waarbij 1550 mensen hun baan verloren en de aandeelhouders alles kwijtraakten.” De curatoren en aandeelhouders van OAD eisen daarom van de Rabobank 67 miljoen euro schadevergoeding, het bedrag dat de aandelen op 24 september 2013 waard waren.

