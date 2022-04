Oceania Cruises geeft Riviera en Marina een ‘verjongingskuur’

Deel dit artikel

Oceania Cruises gaat haar schepen, Riviera en Marina, grondig onder handen nemen dat uiteindelijk resulteert in ‘een beter-dan-nieuwstaat’, laat de rederij weten.

De schepen moeten respectievelijk in december 2022 en november 2023 klaar zijn, dan hebben Riviera en Marina dankzij de grondige verjongingskuur een totaal nieuwe aanblik bieden. Elk oppervlak van elke suite en passagiershut is volledig vernieuwd; de openbare ruimtes hebben een opgefrist kleurenpalet van stoffen, meubels en verlichtingsarmaturen die de onnavolgbare stijl en het comfort van Oceania Cruises benadrukken. Toscaans marmer, kunstwerken en design-meubels sieren de nieuw ontworpen ruimtes. Van de met juwelen versierde kroonluchters in de gracieuze Grand Dining Room tot de Grand Staircase met Lalique-kristallen, vormen Riviera en Marina een stijlvolle omlijsting van de service en het culinaire niveau waar Oceania bekend om staat. De suites en passagiershutten van Riviera en Marina worden volledig nieuw ontworpen om een weelderig wooncomfort te bieden. Lichter, helderder en zelfs nog ruimer, elke suite en passagiershut aan boord is beter-dan-nieuw. Op maat gemaakte meubels, exotische stenen en gepolijste houtafwerkingen en designeraccessoires zullen een vleugje elegantie en verfijning toevoegen die de volledig getransformeerde gastenverblijven kenmerken. Elke vierkante centimeter zal nieuw zijn, versterkt door subtiele tinten van de zee en de lucht, waardoor een harmonie van stijl en comfort ontstaat.

Regatta, Insignia, Nautica en Sirena

Naast Riviera en Marina zijn al eerder vier Oceania schepen volledig gerenoveerd. Insignia debuteerde voor haar reis rond de wereld in 180 dagen in 2019, kort daarna gevolgd door Regatta en Sirena in hetzelfde jaar. Onlangs ging op 1 april Nautica weer beter-dan-nieuw in service

Author Sharon Evers