&Olives zoekt Commercieel Medewerker

COMMERCIEEL MEDEWERKER (minimaal 32 uur)

&Olives Travel is aan het groeien! Vanwege uitbreiding van ons team in Bergen zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste en servicegerichte Commercieel Medewerker. Herken jij jezelf in onderstaand functieprofiel? Dan komen we graag met je in contact.

Over &Olives Travel

&Olives Travel is ontstaan vanuit Isropa Reizen. Wij zijn een enthousiast team reisspecialisten uit Bergen (N-H) met 50 jaar ervaring. Ons aanbod bestaat uit bijzondere en authentieke reizen naar de Mediterranée en het Midden-Oosten. Denk aan mooie rondreizen, bijzondere flydrives en unieke

adresjes met nét die bijzondere extra’s zoals een leuk restaurantje of een heerlijke wijnproeverij en in de buurt van authentieke dorpjes en steden. Bij ons staan de reizen centraal die we graag zelf zouden willen maken.

Het profiel

De Commercieel Medewerker is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze klanten, zowel onze retailpartners als directe klanten én het commercieel benutten van alle klantcontactmomenten. Wij zijn op zoek naar een échte sales & service topper die een passie heeft voor de klant en voor reizen en uit ieder contact het beste wil halen.\

Wat breng je mee:

Gevoel voor mensen en uitstekende communicatieve eigenschappen

Commerciële instelling en kennis van onze bestemmingen

Ervaring (minimaal 1 jaar) in de verkoop van reizen

Gedrevenheid om kwaliteit van klantcontact continu te verbeteren

Goede computervaardigheden (oa MS office); kennis van Amadeus is een grote pré

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift)

Flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht zijn

Punctueel, zelfstandig werken en proactieve houding

Bereidheid om weekend,- en bereikbaarheidsdienst te draaien

MBO niveau met specialisatie toerisme

Wat ga je doen:

Klantcontact in al haar aspecten (telefoon, mail, chat)

De vraag van de klant op het aanbod van &Olives Travel afstemmen

Maatwerk offertes maken

Reizen aanvragen/boeken bij onze partners op de bestemming

Vluchten boeken

Contact met onze partners op de bestemmingen

Ondersteuning bieden aan andere afdelingen (product management, marketing)

Regelmatig studiereizen maken om ons product optimaal te leren kennen

Wat bieden wij: Een informele werkomgeving op een prachtige locatie in het bos in Bergen (N-H) (gedeeltelijk thuiswerken mogelijk). Salariëring gebaseerd op ervaring, opleiding en leeftijd. &Olives Travel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met aantrekkelijke reismogelijkheden, de CAO van de reisbranche is van toepassing. Ben jij deze enthousiaste Commercieel Medewerker? Solliciteer dan direct!

Voor meer informatie over de functie, neem dan contact op met Myriam Hendriks myriam@andolives.nl of bel 088 1900300.

Mail je brief met motivatie en CV naar marcel@andolives.nl

Author Tina Bakker