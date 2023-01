&Olives zoekt Product Manager Mediterrane bestemmingen

Deel dit artikel

Productmanager Mediterrane bestemmingen &Olives Travel (fulltime)

&Olives Travel is aan het groeien! Vanwege uitbreiding van ons team in Bergen zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste productmanager. Herken jij jezelf in onderstaand functieprofiel? Dan komen we graag met je in contact.

Over &Olives Travel

&Olives Travel is ontstaan vanuit Isropa Reizen. Wij zijn een klein en enthousiast team reisspecialisten uit Bergen (N-H) met 50 jaar ervaring. Ons aanbod bestaat uit bijzondere en authentieke reizen naar de Mediterranée en het Midden-Oosten. Denk aan mooie rondreizen, bijzondere flydrives en unieke adresjes met nét die bijzondere extra’s zoals een leuk restaurantje of een heerlijke wijnproeverij en in de buurt van authentieke dorpjes en steden. Bij ons staan de reizen centraal die we graag zelf zouden willen maken.

Het profiel

Je maakt deel uit van de afdeling productmanagement. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor onze bestemmingen in en rondom de Middellandse Zee. Je hebt voortdurend contact met onze lokale partners op locatie, gaat op zoek naar nieuwe pareltjes en creëert de mooiste flydrives, rondreizen en bijzondere pakketten. Je belangrijkste taak is het bezoeken van jouw bestemmingen, relevante beurzen en bijeenkomsten om de gewenste reisonderdelen te contracteren. Productontwikkeling, prijscalculaties en concurrentieanalyse vormen ook onderdeel van de functie. Als productspecialist draag je bij aan een goede marketingondersteuning, bijvoorbeeld door het selecteren van de te promoten producten, door te zorgen voor de inhoud van nieuwsbrieven en het beheer van de reizen en landen op de website. Je staat garant voor de hoge kwaliteit van ons aanbod en ondersteunt het klantcontactcenter bij het samenstellen van offertes en met je product-en landenkennis.

Wat breng je mee:

HBO werk- en denkniveau

Bij voorkeur een toeristische opleiding

Ruime kennis van en reiservaring in de landen waar &Olives Travel reizen organiseert is een pré

Excellente sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden met 360 graden focus op klant

Sterk cijfermatig en analytisch vermogen

Ervaring als productmanager in de reisbranche is een pré

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Hands-on mentaliteit

Bereidheid om ook buiten kantooruren te werken

Wat bieden wij: Een informele werkomgeving waarin je in een team werkt, op een prachtige locatie in het bos in Bergen (N-H) (gedeeltelijk thuiswerken mogelijk). Salariëring gebaseerd op ervaring, opleiding en leeftijd. &Olives Travel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met aantrekkelijke reismogelijkheden, de CAO van de reisbranche is van toepassing. Ben jij deze enthousiaste productmanager? Solliciteer dan direct!

Voor meer informatie over de functie, neem dan contact op met Christina Zandberg christina@andolives.nl of 088 1900300.

Mail je brief met motivatie en CV naar marcel@andolives.nl.

Author Tina Bakker