OMT verwacht negatief reisadvies tijdens kerstvakantie

Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat er tijdens de kerstvakantie een negatief reisadvies zal gelden voor buitenlandse vakanties.

Het OMT stelt dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral jongeren, met corona van een vakantie in het buitenland zijn teruggekomen naar Nederland. Dat meldt Het Parool. Daarnaast ging 25% van de reizigers, die op vakantie zijn geweest naar een ‘oranje’ land in quarantaine, laat de GGD weten. Het OMT verwacht dat dit voor komende winter voorkomen moet worden, maar ook dat het op veel plekken lastig is om voldoende afstand van elkaar te houden, zoals in de rij van bij de skiliften. In eigen land adviseert het OMT alleen op vakantie te gaan met huisgenoten of een beperkt aantal anderen.

“Continuering van de beoordeling van landen voor reisadvisering waarbij drempelwaardes niet versoepeld worden en ook gebruik wordt gemaakt van de recent ontwikkelde EU-systematiek. Dit betekent, anticiperend op weinig verbetering in de epidemiologische situatie in de komende maanden, dat er een negatief reisadvies zal gelden voor vakanties in het buitenland tijdens de wintervakantieperiode. Het OMT adviseert overigens internationale consistentie van criteria na te streven en zover mogelijk aan te sluiten bij de Europese afkapwaarden”, aldus een passage in het advies van het OMT. Lees hier het volledige advies.

