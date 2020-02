“Omzet KLM voor het eerst meer dan €11 miljard”

KLM behaalt relatief goed resultaat in jubileumjaar 2019. “De omzet van KLM steeg met 1,7% naar – voor het eerst – meer dan € 11 miljard. Ons jubileumjaar 2019 kende nóg een record: maar liefst 44 miljoen klanten kozen voor de KLM Groep: 35 miljoen voor KLM en 9 miljoen voor Transavia”, aldus KLM President & CEO Pieter Elbers.

Elbers: “Het KLM-bedrijfsresultaat kwam uit op € 853 miljoen en 7,7% marge. Door de combinatie van hogere brandstofkosten en een moeilijke vrachtmarkt lag dit resultaat onder dat van vorig jaar. Door deze goede bedrijfsresultaten hebben we in 2019, net als in 2018, ruim €1,3 miljard kunnen investeren ten behoeve van onze klanten in personeel, vloot, digitalisering, lounges, et cetera. Daarnaast is de netto schuld verder afgebouwd en het eigen vermogen aangesterkt. De klanttevredenheid, gemeten in de Net Promoter Score (NPS), is met 41 onverminderd hoog. Wij zijn trots op en dankbaar voor de loyaliteit van onze klanten.”

Coronavirus

“De combinatie van investeringen in innovatie en duurzaamheid én het harde werk van alle KLM’ers zien we terug in deze goede resultaten. Daar dank ik alle collega’s zeer voor. Onduidelijkheid over het groeiperspectief van Schiphol, lagere resultaten in 2019 vergeleken met 2018 en de actuele situatie met betrekking tot het coronavirus laten maar weer eens zien hoe gevoelig de luchtvaart is voor geopolitieke en andere externe ontwikkelingen. Focus op de kosten, snelheid van aanpassen en verbeteren van de marges blijven daarom voor KLM essentieel om ons ambitieuze investeringsprogramma waar te kunnen blijven maken voor onze klanten en de toekomst van ons bedrijf.” Zowel KLM als Air France heeft de vluchten naar China vanwege de uitbraak opgeschort. Air France-KLM verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een extra kostenpost tot wel 200 miljoen euro, meldt onder andere de NOS.

