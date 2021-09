Deel dit artikel











Marlotte Lubbers en Esley Gies zetten met Kids Vakantiegids de kinderen (en ouders) letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. TravelPro sprak hen over het ontstaan, de veranderingen op de markt en vroeg of er nog reisbedrijven op het verlanglijstje staan waarmee Kids Vakantiegids graag wil samenwerken.

“Natuurlijk heeft de coronacrisis impact gehad, zoals bij vrijwel alle bedrijven in de toeristische sector. Gelukkig is de vakantiebehoefte bij gezinnen altijd blijven bestaan. Ondanks de restricties zagen we dat gezinnen toch vakanties bleven boeken op basis van het op dat moment geldende reisadvies. Zo zagen we het aantal boekingen binnen Nederland met ruim 130% stijgen. We hebben direct vanaf het begin van de coronacrisis steeds meebewogen met de markt en de vakantiewens van de consument, door continu in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en reisadviezen en ons te focussen op bestemmingen waar nog wél vakantie kon worden gevierd. We zijn ook veel op pad geweest om aan onze volgers te laten zien hoe je – met inachtneming van alle regels en restricties – nog steeds van een leuke familievakantie kon genieten”, aldus Lubbers.

Lees het volledige interview in TravelPro #38.

Author Arjen Lutgendorff

