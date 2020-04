Onderwijsraad komt met allerlei mogelijke varianten zomervakantie

“Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven. Kijk daarbij naar voor- en nadelen vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken”, dat schrijft de Onderwijsraad vandaag in een brief aan Arie Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

In het scenario dat leerlingen in mei weer naar school gaan, hebben scholen tot de zomervakantie gelegenheid een rijk extra aanbod te bieden om de achterstand in de leerstof weg te werken en vooral ook aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van leerlingen, zodanig dat elke leerling tot zijn of haar recht komt. “Afhankelijk van het moment waarop de scholen weer opengaan zullen ze dat aanbod in het nieuwe schooljaar moeten voortzetten – al dan niet alleen voor specifieke groepen leerlingen. De raad denkt aan 8-tot-4- en 9-tot-5-concepten, met verlengde schooltijd. En aan het concept van de brede school.”

“Veel hangt af van de duur van de lockdown”, zo benadrukt de Onderwijsraad. “Als leerlingen in mei weer naar school gaan, valt de schade te overzien. Al is het zeer zorgwekkend dat er leerlingen zijn met wie de school het contact verloren heeft, die lesmateriaal niet ophalen en niet deelnemen aan digitale lessen. Als de huidige situatie langer duurt, is na de zomer voor alle leerlingen extra inzet nodig. Groepen leerlingen voor wie afstandsonderwijs moeilijker is, vragen dan nog meer aandacht. De raad denkt daarbij aan leerlingen bij wie thuis ondersteuning, een goede werkplek of materiële middelen ontbreken, die sneller kampen met concentratie- of motivatieproblemen of die veel instructie, structuur en begeleiding nodig hebben om te leren.

In het laatste scenario valt volgens de Onderwijsraad te overwegen om anders om te gaan met de zomervakantie. “Mogelijke opties zijn de vakantie inkorten of (deels) naar voren halen. Een andere optie is om de verplichte vakantieperiode te versoepelen zodat onderwijsactiviteiten voor bepaalde groepen leerlingen in de zomer mogelijk worden. Elke variant vraagt aanpassing van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019-2022. En aan elk kleven mitsen en maren. Het is zaak goed te kijken naar voor- en nadelen vanuit het perspectief van leerlingen en ouders én vanuit het perspectief van mensen die in het onderwijs werken.” Lees hier de volledige brief aan minister Slob.

