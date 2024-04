Op de vraag hoe het met Azië binnen Dimsum Reizen gaat, antwoordt Christel van Bree (directeur en mede-eigenaar Dimsum Reizen): “Het eerste wat bij me te binnen schiet is: hartstikke goed! We groeien en kijken weer met volle moed naar de toekomst. Mijn nulmeting is wel het moment nadat de grenzen weer open gingen van onze Aziatische bestemmingen na de pandemie en toen stonden we letterlijk op nul. We zijn dus nog steeds aan het bouwen om boven de omzet te komen die we hadden in 2019. Dat is ons in 2023 gelukt en nu verwachten we dit jaar een mooie gestage groei ten opzichte van 2023 te behalen.”

Opwaartse lijn

“Japan staat als een topper ver bovenaan. De rondreizen die we daarvoor onze individuele reizigers organiseren zijn niet aan te slepen. Zuidoost-Azië doet het als tweede ook heel erg goed. Beter dan ooit kan ik wel zeggen. China – wat jarenlang onze vaste beste bestemming was – krabbelt op. Als China-specialist pur sang, we zijn 24 jaar geleden begonnen op China, weet de consument ons hier weer te vinden al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het nog niet is wat we gewend waren. Ik heb er alle vertrouwen in trouwens dat China het komend jaar een mooie opwaartse lijn kan laten zien. Aan de andere kant helpt de houding van Poetin niet mee voor onze bestemmingen als de Kaukasus (Georgië en Armenië) en de landen langs de Zijderoute. Je kunt er eigenlijk prima naartoe, er is geen dreiging aldaar, maar een gemiddelde vakantieganger kiest nou eenmaal nu minder voor deze bestemmingen.”

Populair

“Japan, Zuid-Korea, Indonesië, India, Maleisië, Vietnam en sinds heel kort ook weer China, zijn de meest populaire bij ons op Azië. Dit is heel erg veranderd. Buiten Japan waren China en Iran bijvoorbeeld heel lang onze grootste bestemmingen, samen met landen langs de Zijderoute en India. “Daarnaast deed Zuidoost- Azië ook goed mee, maar een land als Myanmar, waar we tot vijf jaar geleden veel mensen naartoe brachten, is er bijvoorbeeld ook helemaal tussenuit gevallen.”

Type klant

“We bieden 100% maatwerkreizen aan voor de nieuwsgierige, actieve, individuele vakantieganger die veel van een land wil zien in al haar facetten. Graag kleinschalig, persoonlijk en buiten de massa. Onze klant geeft de gehele organisatie van de rondreis uit handen en vindt dat de echte luxe vooral zit in het feit dat er veel vooraf is geregeld en zo een perfecte rondreis kan maken met veel afwisseling, verdieping en comfort.”