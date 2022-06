Online condoleanceregister voor Karel Werdler

Deel dit artikel

Hogeschool InHolland heeft een online condoleanceregister geopend voor de dinsdag overleden Karel Werdler.

Werdler werkte sinds 2000 bij de opleidingen toeristisch en vrijetijdsmanagement van Hogeschool Inholland in Diemen als manager externe relaties en senior lecturer.

Het team en de studenten van de sector Tourism Management (Diemen) zeggen zeer bedroefd te zijn over het verdrietige nieuws dat op 7 juni hun oud-collega en docent Werdler na een kort ziekbed is overleden.

‘Karel was ontzettend geliefd bij studenten en collega’s van Inholland, maar ook bij de vele collega’s en bekenden vanuit de reisbranche. Afgelopen maand heeft hij nog een gastcollege gegeven bij de opleiding en is hij op pad geweest met aantal collega’s.

Vanaf het begin was Karel betrokken bij de opleiding Tourism Management bij Inholland Diemen. Als gepassioneerd docent gaf hij vele inspirerende colleges over de toeristische branche, waarbij hij een voorliefde had voor alles wat met Dark Tourism te maken had. Tot zijn pensioen werkte hij aan zijn promotieonderzoek over Dark Tourism. Ook publiceerde hij diverse artikelen en het boek ‘Dark Tourism, de dood achterna’. Karel was een graag geziene gast of spreker tijdens congressen en zocht altijd naar samenwerkingsverbanden, projecten en manieren om onderwijs en werkveld met elkaar te verbinden.

Karel zal ontzettend gemist worden om zijn kennis, expertise en betrokkenheid. We wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.’

In de school in Diemen is een herdenkingsplek ingericht. Daar is sinds donderdag 9 juni de gelegenheid om stil te staan bij het overlijden van Karel; ook kan het condoleanceregister worden getekend.

Wie niet in de gelegenheid is om in Diemen een condoleance achter te laten, kan ook online een reactie plaatsen.

(Foto Facebook).

Author Theo de Reus