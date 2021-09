Online gevecht om ticketgeld – Consumentenbond: ‘Lieve KLM…’

Deel dit artikel











De social media teams van de Consumentenbond en KLM strijden online over het geld waar consumenten, die via het oude D-reizen (dat failliet ging) een KLM-ticket kochten, nog steeds op wachten. De Consumentenbond benadrukt dat wat het schrijft over KLM ook van toepassing is op Transavia.

Lieve @KLM, zo start de Consumentenbond een tweet. “Even een draadje, want wij maken ons druk. Reizigers die vliegtickets bij jullie via het inmiddels failliete #DReizen boekten, hebben hun geld nog steeds niet van jullie terug. Ondanks dat honderden reizigers er recht op hebben, wachten sommigen al maanden op hun geld.”

“Jullie zeggen al uitbetaald te hebben aan D-Reizen en weigeren daarom passagiers terug te betalen. Dat is echter in strijd met de Europese passagiersrechten. Want niet het reisbureau, maar passagiers hebben recht op terugbetaling. @InspectieLenT vindt dat ook. We hadden contact met jullie directie, nu is het angstvallig stil. We betreuren het dat een luchtvaartmaatschappij, die overeind wordt gehouden met miljarden aan staatssteun, een loopje neemt met passagiersrechten. Neem jullie verantwoordelijkheid, betaal deze mensen terug!

KLM bedankt vervolgens de Consumentenbond voor het bericht en laat weten alle restitutieverzoeken al geruime tijd geleden uitbetaald te hebben aan D-reizen. “Daarmee hebben we aan onze verplichting voldaan. We adviseren passagiers die de refund niet hebben ontvangen van D-reizen, om zich te melden bij de curator. Klanten van D-reizen die een los vliegticket hebben geboekt en nog niet eerder een refund verzoek hebben ingediend, kunnen rechtstreeks contact opnemen met KLM. Passagiers die bij D-reizen een pakketreis met KLM-vluchten hebben geboekt, kunnen zich melden bij de SGR.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) liet eerder deze week weten dat het een sanctie voorbereidt richting een aantal luchtvaartmaatschappijen. “De richtlijnen stellen dat de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk blijven voor de betaling aan passagiers bij een faillissement van een reisbemiddelaar, ook als de luchtvaartmaatschappij al geld heeft overgemaakt aan de reisbemiddelaar.”

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel