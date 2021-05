Online Vakantiebeurs Festival | 3 – 5 juni

Op 3, 4 en 5 juni organiseert Vakantiebeurs een online reisfestival, om de vakantiepret met de consument en de branche te beleven. Donderdag 3 juni trapt Vakantiebeurs het driedaagse festival samen met de reisbranche af. Ga tijdens het vakevent op ontdekkingsreis naar gedrag in verschillende landschappen tijdens de sessie ‘Wereld van verschil’, kijk mee met de uitreiking van de Aad Struijs Persprijs en doe mee met de Vakdag quiz!

Op vrijdagavond 4 juni droom je tijdens de ‘I ♥ Travel’ show weg met een interactieve online reisbeleving in de ultieme vakantiesfeer en maak je kans op prachtige prijzen! Op 5 juni kunnen vakantieliefhebbers de hele dag online genieten van uiteenlopende bestemmingen waar veilig naartoe gereisd kan worden als het straks weer mag en laten we hen groots dromen over de mooiste reizen! Ga in gesprek met reisspecialisten en touroperators en laat je informeren. Ben jij bij het online Vakantiebeurs Festival?

Registreren kan gratis via: www.vakantiebeurs.nl/vakantiebeurs-festival/

