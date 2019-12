Ontbijten met Sunny Cars en Airtrade op de Vakantiebeurs

De Vakdag van de Vakantiebeurs starten Sunny Cars en Airtrade met een vers ontbijt. Op het terras van de B2B-zone in hal 8 worden relaties van de twee bedrijven van 10.00 tot 11.00 uur uitgenodigd voor een ontbijtje. Uiteraard met baristakoffie en verse jus d’orange.

De producten van Sunny Cars en Airtrade sluiten perfect op elkaar aan: fly & drive is immers de ideale combinatie voor de vakantie. Daarom slaan beide merken de handen ineen en bieden een gezamenlijk ontbijt aan. “Reisagenten zijn een heel belangrijk kanaal voor ons waar we nog steeds jaar op jaar een groei weten te realiseren”, zegt Hans Knottnerus (managing director van Sunny Cars), “Door samen met Airtrade dit ontbijt aan de branche aan te bieden kunnen we onze relaties nog even in de spotlight zetten en onze waardering uiten.”

Jeroen Martron, CEO van Airtrade Holland B.V. vult aan: “Airtrade en ons Vakantiebeursteam verheugen zich om samen met Sunny Cars alle relaties te mogen verwelkomen bij het ontbijt. De rest van de dag zijn we uiteraard ook aanwezig met een stand in de B2B zone voor een goed gesprek.”

