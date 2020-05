“Onze focus ligt nu op het welzijn van onze 150 medewerkers”

Ondanks dat de maatregelen langzaamaan worden versoepeld, verkeerd een van voor Nederlanders lievelingsvakantiebestemming nog in lockdown. TravelPro sprak met Robbin Vogels (General Manager van het Avila Beach Hotel) over de gevolgen van het coronavirus voor zijn hotel.

Hoe heb je de crisis tot nu toe beleefd?

“Verschrikkelijk. Binnen twee weken liep de bezetting van 95% naar 0%. Van een vol hotel naar een volledig leeg hotel. Van een mooie plek met gezelligheid van zowel gasten als medewerkers is het momenteel een heel stille bedoeling. Ik woon zelf naast het hotel dus ik ben hier alsnog dagelijks en het is een triest beeld wat in ons 71-jarige bestaan nog nooit is gebeurd.”

Hoe slaat Avila zich door deze crisis?

“We proberen door het uitgeven van vouchers en met delivery van de restaurants gericht op lokalen nog wat inkomen te verkrijgen. Daarnaast hopen we dat mensen in het buitenland een verblijf boeken om iets enorm leuks in het verschiet te hebben, uiteraard geheel risico-vrij en met een mooie deal. We moeten heel erg op de kosten letten. We proberen veel onderhoud te doen en leggen de focus op de marketing en de heropening. We zijn ook bezig met een leverancier om goed gebalanceerde maaltijden te maken voor de mensen op Curaçao die het echt nodig hebben; momenteel is dat er een flink aantal aangezien het eiland voornamelijk afhankelijk is van toerisme. Zo leveren de leveranciers de producten en onze koks prepareren de maaltijden. Daarnaast proberen we met de mogelijkheden die er zijn (ook al zijn ze heel beperkt) zo creatief mogelijke kansen te bieden om toch nog een inkomen te hebben.”

Waar ligt jullie kracht in deze bizarre tijd?

“Niemand weet helaas hoe lang deze crisis zal duren en hoelang de lockdown op Curaçao van kracht blijft. We streven er vooral naar dat alle salarissen van onze medewerkers in de tussentijd gewoon worden doorbetaald. Onze kracht zit ‘m al 71 jaar in onze kwaliteit en onze medewerkers, zij kunnen een verblijf van goed naar geweldig maken. Onze focus ligt tijdens deze crisis daarom ook op het welzijn van onze 150 medewerkers. Alle marketing efforts en de verdiensten die wij hieruit halen, zijn voornamelijk om voor hen te kunnen blijven zorgen zoals zij dit voor onze hotelgasten altijd hebben gedaan.”

Waar haal je nu positiviteit uit?

“Wij halen vooral positiviteit uit het feit dat er op Curaçao heel weinig besmettingen zijn. Ook is er een aantal onderzoeken gaande die langzaam wijzen naar dat hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen ervoor zorgen dat het virus stukken minder snel kan verspreiden. Dit is voor ons als warm en vochtig eiland zeer positief. Ook is het positief dat heel veel activiteiten en restaurants hier in de open lucht zijn. Het is daarnaast een groot voordeel is dat Curaçao 365 dagen mooi en warm weer biedt, dus dat zodra er weer gereisd mag worden bieden we altijd mooi weer aan. We zien ook heel veel positieve mailtjes en berichten via social media dat mensen ons steunen en zodra ze kunnen naar Curaçao en Avila willen reizen. Dat is mooi om te lezen. We hebben zelfs vaste gasten die pakketjes naar onze medewerkers willen sturen waarmee zij persoonlijk een band hebben, dat is wel enorm bijzonder.”

