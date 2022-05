Ook in Duitsland zorgen om luchthavenchaos: lange rijen in Düsseldorf en Keulen-Bonn

Deel dit artikel

Ook in Duitsland wordt gevreesd dat luchthavens de drukte in de zomervakantie niet aan kunnen. Afgelopen weekend waren er al lange rijen en wachttijden op de luchthavens van Düsseldorf en Keulen-Bonn waardoor mensen hun vlucht misten.

De problemen op de Duitse luchthavens werden ook veroorzaakt door gebrek aan personeel bij de veiligheidsdiensten en grondpersoneel. Niet alleen door personeel dat is uitgestroomd tijdens de coronacrisis, maar ook door een hoog ziekteverzuim. Ook in Duitse media wordt er gesproken over de lage lonen die worden gegeven aan luchthavenpersoneel.

Een Duitse vakbond gaf niet het ziekteverzuim de schuld, maar de personeelsbezetting bij een beveiligingsbedrijf dat niet genoeg personeel zou hebben om een snelle check-in te garanderen. Op sommige momenten zou slechts de helft van de noodzakelijke controlepoorten op de luchthaven van Keulen/Bonn open zijn geweest.

Lufthansa annuleerden rond Pasen al vluchten op haar hub in Frankfurt, zodat de luchthaven de drukte beter aan zou kunnen. Luchthavens, luchtverkeersleiding, catering en andere partners hebben al laten weten dat zij nog steeds een tekort aan personeel verwachten in de zomervakantie, waarvan sommige aanzienlijk.

De wachtrijen in Duitsland lijken overigens minder heftig dan die op Schiphol. Duitse media spreken over wachtrijen tot 300 meter en wachttijden van meer dan 40 minuten, waar in Nederland mensen zes uur in de rij hebben gestaan om vervolgens hun vlucht te missen.

Author Arjen Lutgendorff