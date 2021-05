Ook reisadvies Ierland gaat op geel

Het reisadvies voor Ierland wordt zaterdag 15 mei gewijzigd van oranje naar geel, dat meldt de Nederlandse ambassade in Ierland. Daarmee komt het land in het rijtje met andere landen/regio’s waarvan bekend is dat zij binnenkort een geel reisadvies krijgen.

Ook van Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba werd eerder deze week door TravelPro bekendgemaakt dat de reisadviezen worden versoepeld. Verder wordt verwacht dat de reisadviezen voor de Griekse eilanden, Portugal, IJsland, Finland en de Balearen worden versoepeld.

“Vanaf 15 mei wordt het reisadvies gewijzigd en wordt het reisadvies voor Ierland gewijzigd in geel.” De Nederlandse ambassade schrijft dat de quarantaineverplichting bij aankomst in Ierland vooralsnog van kracht blijft.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan om altijd vooraf het reisadvies op www.wijsopreis.nl of in de reisapp. “In het reisadvies leest of uw (vakantie)bestemming veilig is. U ziet ook of er voor reizigers uit Nederland een quarantaineplicht of testverplichting geldt.”

“Houd kort voor vertrek, tijdens uw reis en bij terugkeer het reisadvies in de gaten. U kunt uw vakantiebestemming favoriet maken in de Reisapp. Dan krijgt u automatisch een melding als er iets verandert op uw vakantiebestemming. Een geel reisadvies kan maar zo oranje worden. Bij terugkomst uit een oranje gebied moet u negatieve testuitslag tonen. Ook gaat u in quarantaine. Doe de quarantainreischeck.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.