Ook VakantieXperts Matador kiest voor DTA

Als een van de laatste nog niet aangesloten VX-kantoren gaat ook VakantieXperts Matador verder als aandeelhouder van de Dutch Travel Alliance (DTA).

Dat laat voorzitter Erik van der Waard zaterdag weten.

‘De cirkel is rond’, zegt Van der Waard, die aantekent dat DTA er na een onzeker jaar nu ineens sterker dan ooit voor staat om de toekomst in te gaan.

‘We hadden Huub Arendsen en zijn mooie reisbedrijf al een poosje aandachtig in beeld, net als de overige sterke VX-kantoren die onlangs aangesloten zijn als nieuwe aandeelhouders van DTA. Het was een van de laatst overgebleven sterke VX-kantoren die nog geen keuze gemaakt had voor een inkoopsamenwerking. En gelukkig hebben we Huub kunnen overtuigen van onze plannen en ideeën.’

DTA gaan volgens Van der Waard spoedig de formaliteiten in orde maken zodat alle nieuwe aandeelhouders in één keer notarieel geregistreerd kunnen worden. ‘Binnen enkele dagen zal de overgang van alle VX-kantoren dan ook formeel afgerond zijn. Namens de Raad van Commissarissen en directie zou ik willen spreken van een geweldige maand voor de DTA.’

