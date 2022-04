Oorlog, dalende koopkracht en dalend consumentenvertrouwen lijken beperkte impact op reisintenties te hebben

Deel dit artikel

“We zijn op basis van de meting voorzichtig optimistisch, maar de consument heeft corona nog niet volledig achter zich gelaten en er zijn nieuwe onzekerheden bij gekomen. De oorlog in Oekraïne, de dalende koopkracht en het dalende consumentenvertrouwen. Deze lijken momenteel een beperkte impact op reisintenties en boekingen te hebben, maar dat kan bij aanhoudende onzekerheid veranderen”, aldus Jos Vranken (Managing Director NBTC).

Ruim 80 procent van de Nederlanders wil op vakantie dit jaar, dit is een stijging ten opzichte van de 70 procent in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de belangrijkste landen voor inkomend toerisme naar Nederland, zoals België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, is er een stijging van het aantal vakantieplannen. Dit blijkt uit de nieuwe resultaten van de Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Met deze monitor meet NBTC sinds de start van de coronapandemie de impact van corona en, vanaf deze meting, de oorlog in Oekraïne op het reissentiment.

Vakanties in eigen land dalen dit jaar

De resultaten uit de Vakantiemonitor laten zien dat minder Nederlanders de voorkeur geven aan een vakantie in eigen land (29%), in vergelijking met vorig jaar (39%). Dit geldt ook voor Duitsers (resp. 32% vs. 43%) en Britten (resp. 39% vs. 47%). Voor de meeste landen zijn vakanties naar Europese bestemmingen in trek. Jos Vranken: “De behoefte om op vakantie te gaan naar het buitenland is groot. Vakanties in eigen land worden als gevolg van de toegenomen mogelijkheden om zonder veel belemmeringen naar het buitenland te reizen minder populair.”

NBTC schetste eerder dit jaar de verwachtingen voor het verblijfstoerisme voor het hele jaar vanuit twee scenario’s: stabilisatie versus een daling van zo’n 7%. “Op basis van de nieuwe resultaten van de Vakantiemonitor gaan we er vanuit dat het binnenlands toerisme daalt, doordat Nederlanders meer naar het buitenland op vakantie gaan. Dit betekent dat er bijna 24 miljoen Nederlandse verblijfsgasten een vakantie in eigen land ondernemen. Daarnaast verwachten we dit jaar meer internationale gasten te verwelkomen. Daarvoor lopen de prognoses uiteen tussen de +48% en +90%. Op basis van deze meting van de monitor lijkt dit richting bovenkant van de bandbreedte te bewegen. Onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne en negatieve effecten op prijspeil en koopkracht moeten dan niet verder toenemen. De terugkeer van internationale gasten is welkom en bemoedigend, maar zelfs de bovenkant van de prognose ligt onder het niveau van voor de pandemie. Van volledig herstel is dan ook nog geen sprake.”, licht Jos Vranken toe.

Twee op de vijf mensen met vakantieplannen moet nog boeken

In vergelijking met de vorige meting in dezelfde periode vorig jaar, is – naast de vakantieplannen – ook het aantal vakantieboekingen toegenomen. Jos Vranken: “Ook al zijn er meer boekingen, toch geeft nog gemiddeld 40 procent van de inwoners uit alle landen aan nog te moeten boeken. Dit geldt met name voor inwoners uit Frankrijk (45%), Duitsland (42%) en Nederland (41%). Het is nog onzeker of de inwoners met vakantieplannen ook daadwerkelijk boeken. Van deze inwoners is wel gemiddeld twee derde zich aan het oriënteren. Om deze ‘zwevende boekers’ over de streep te trekken is het van belang om hun twijfels weg te nemen, bijvoorbeeld via flexibele annuleringsvoorwaarden en door de nadruk te leggen op het veilig en vertrouwd naar en in Nederland te kunnen reizen.”

Voorkeur voor vliegvakanties neemt toe onder Nederlanders

Uit de Vakantiemonitor blijkt dat meer Nederlanders een vakantie met het vliegtuig overwegen (52%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (41%), mede als gevolg van de toename van vakanties naar Europese bestemmingen. Jos Vranken: “Dit is desalniettemin een opvallend percentage in vergelijking met andere landen. Daar is het aandeel vliegen nagenoeg hetzelfde gebleven. Terwijl in sommige landen het aandeel Europese bestemmingen ook is toegenomen.

Author Arjen Lutgendorff