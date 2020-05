Oostdam (ANVR): “Zonder steun gaat reissector het niet redden”

“Als er geen steun komt, gaat de reissector het niet redden”, dat heeft Frank Oostdam (directeur ANVR) laten weten in het RTL 4-programma Beau! waar ook Steven van der Heijden (CEO Corendon) aan tafel zat. Verder liet Oostdam aan presentator Beau van Erven Dorens weten: “We hebben natuurlijk heel graag dat mensen op vakantie gaan, alleen denk ik in alle eerlijkheid dat het niet handig is om nu te boeken.”

“De geluiden zijn positief, er zijn sprankjes hoop, die landen die ik net noemde. Ik zou zeggen: wacht nog heel even”, aldus Oostdam. Op de vraag ‘Waar moeten we op wachten?’ van Van Erven Dorens laat Oostdam weten: “Wacht nog even tot en met half juni, want dan is nog iets meer duidelijk hoe die landen zich ontwikkelen, of het kan, wat Buitenlandse Zaken ervan vindt, of luchtvaartmaatschappijen vliegen en dan kan het. Als de veiligheid, de gezondheid, ook gewaarborgd zijn.”

“Dat duurt dan nog wel een heel eind, toch Marc-Marie? Dan is jouw vakantie alweer voorbij”, aldus Van Erven Dorens. Huijbregts: “Ja, ik heb mijn vakantie ook al heel lang geleden al geboekt. Dat is wat het ingewikkeld maakt.” Oostdam: “Ja, dan krijg je het probleem met de vouchers.” Van der Heijden: “Ik denk ook dat zeker de helft van de vakanties die we hebben geboekt voor het hoogseizoen niet door zal gaan.”

Oostdam laat weten dat als er 20% wordt gedraaid van wat er normaal gesproken wordt geboekt, dat dat veel is. Van der Heijden: “Wij hopen op 30% tot 35%.”

Op de vraag of het wel mogelijk is om met de auto in Europa op vakantie te gaan, laat Oostdam weten: “Ook dat is nog een probleem. De betonblokken bij de Belgische grens staan er ook nog. Daarom zeg ik: wacht nog heel even. Ik kan mij niet voorstellen dat wij bijvoorbeeld geen afspraken gaan maken met Duitsland.”

Lodewijk Asscher ( partijleider van de PvdA) vroeg Oostdam of de reissector de zomer wel gaat overleven. Oostdam: “Als we de zomer gaan missen en als er geen steun komt, dan gaan we het niet redden. We hebben sector-specifieke steun nodig. De sector heeft niet alleen omzetschade, maar ook annuleringskosten. We hebben tienduizenden annuleringen.” Vorige week werd nog de petitie ‘Red de reisbranche’ gestart, waarmee de initiatiefnemers Terry van den Berg en Jeroen ‘t Hart duidelijk willen maken hoe zwaar de reisbranche het heeft op dit moment.

Wanneer kunnen we weer op vakantie naar het buitenland? Volgens @frankoostdam is het slim om nog even te wachten tot halverwege juni. 'Dan is duidelijk hoe die landen zich ontwikkelen.' Dat heeft ook gevolgen: 'Als het 20% omzet is van wat we normaal draaien, is het veel. #BEAU pic.twitter.com/BUXS6Rk8IU — BEAU (@BeauRTL) May 11, 2020

