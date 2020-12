Oostdam: “Extra steun geeft enigszins lucht”

ANVR is ontzettend blij en opgelucht dat de reissector, die tot één van de zwaarst getroffene behoort, in aanmerking komt voor extra steun

Frank Oostdam (voorzitter ANVR): “Het vasthouden van de NOW-regeling op 80%, het verhogen van het percentage vaste lasten en het verruimen en doorzetten van de TVL-vergoeding voor dit en volgend kwartaal geeft in ieder geval bij een groot aantal reisbedrijven enigszins lucht. Gelukkig kunnen nu ook onze zelfstandige reisagenten, de zzp-ers in onze branche die tot nu toe buiten de boot vielen, een beroep doen op beschikbaar komende gelden via gemeentes.” Uit een eerder gehouden enquête onder ANVR-reisbedrijven liet weliswaar 80% weten de crisis waarschijnlijk te overleven, maar alleen met inzet van eigen vermogen, reorganisatie én extra steun van de overheid; en die komt er dus nu.

Hoop

Naast deze ‘plus’ bovenop de generieke maatregelen zijn de reissector en garantiefonds SGR in gesprek met de overheid om de details te regelen voor een zgn. Voucherbank; een voucherfaciliteit voor reisbedrijven die Reisvouchers met SGR-garantie hebben uitgegeven. Reisbedrijven lenen een bedrag bij de overheid dat zij op termijn aflossen, en kunnen -zonder daardoor direct in financiële problemen te komen- daarmee de vele duizenden Reisvouchers met SGR-garantie die consumenten nog in bezit hebben, verzilveren. De zwaar getroffen sector die nu al zo’n 10 maanden praktisch volledig stil ligt houdt hoop op herstel in 2021 en wil vooral kijken naar wat wél kan. Zij vertrouwt er op dat vakantie- en zakenreizen straks weer mogelijk zijn met behulp van vaccins, veel testen, protocollen. En dat de nu nog afwachtende klant inmiddels wel toe is aan vakantie blijkt ook uit recent onderzoek van Trends & Tourism, waarin 70% van de Nederlanders met vakantieplannen aangeeft komende zomer naar het buitenland te willen en het liefst met het vliegtuig.

