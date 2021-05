Oostdam hoopt op krachtig positief signaal kabinet dat vakantie buitenland mogelijk wordt

Frank Oostdam (directeur ANVR) laat weten dat de reissector nog niet zo voor het versoepelen van de lockdown is, maar hij roept het kabinet op tot een krachtige positieve boodschap dat een vakantie naar het buitenland weer mogelijk wordt.

“Laten we nog even twee of drie weken op onze tanden bijten, zodat het buitenland ons straks wil hebben”, aldus Oostdam in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Oostdam roept vaker dat “we er nog niet zijn” De ANVR-directeur laat weten: “Nu moet Nederland nog van de kwalificatie van ‘hoogrisicoland’ laf.” Wel roept hij het kabinet op om het generieke negatieve reisadvies te vervangen door individuele bestemmingsadviezen. Oostdam: “Daarnaast een krachtig positief signaal vanuit het kabinet dat een vakantie naar het buitenland deze zomer weer mogelijk wordt.”

In ‘Dit is de Dag’ zei Oostdam: “Als reissector zijn we nog niet zo voor het versoepelen van de lockdown. Laten we nog even twee of drie weken op onze tanden bijten, zodat we straks in de zomer, op een goede manier naar het buitenland kunnen. Dat het buitenland ons wil hebben. Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, vanuit het perspectief van de reissector. Als ik kijk wat er in de markt gebeurt en als ik kijk naar de interesse van Nederlanders om naar het buitenland te gaan, we staan te trappelen.”

