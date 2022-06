Oostdam over Schiphol-chaos: “Tientallen miljoenen schade, falend beleid en mismanagement”

Deel dit artikel

Frank Oostdam (directeur ANVR) heeft zojuist op Radio 1 laten weten dat de schade voor de reissector in de tientallen miljoenen gaat lopen. “Het gaat niet alleen om vliegtickets, maar ook om bijvoorbeeld hotelovernachtingen, excursies, autohuur, enzovoorts. Het wordt nog wel een hele kluif om de totale schade in kaart te brengen.”

Op de vraag of de reissector het momentum juist niet moet benutten om een en ander anders aan te pakken zegt Oostdam: “Als we een geloofwaardige sector willen blijven, moet het inderdaad duurzamer. Maar het is jammer dat het kabinet heeft gezegd dat ze 10% minder capaciteit willen op Schiphol. Er wordt al zo lang over gesproken en de kabinetswens van 10% minder capaciteit rijdt het compromis in de wielen. Daar maak ik bezwaar tegen. Het is een falend beleid en mismanagement. Ik zou zeggen; verwijs naar het duurzaam luchtvaartakkoord en dat is geen krimp.”

Bekijk hier de persconferentie van gisteravond met Dick Benschop (President & CEO Royal Schiphol Group) en Patricia Vitalis (Directeur Airport Operations) terug.

Author Arjen Lutgendorff