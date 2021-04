Oostdam: reisadviezen per land en run op buitenland vakanties aanstaande

Uit de gesprekken die de reisbranche met de overheid voert is het volgens Frank Oostdam (directeur ANVR) duidelijk geworden dat de terugkeer naar reisadviezen per land aanstaande is. Als de seinen eenmaal op groen staan, verwacht de directeur een run. Over de versoepelingen die gisteren werden aangekondigd is hij minder enthousiast, zo laat hij weten aan Nu.nl.

Oostdam verwacht dat er in eerste instantie niet veel landen op geel worden gezet, maar in gesprek met de nieuwssite zegt hij dat bijvoorbeeld IJsland en Portugal al landen zijn die op basis van de werkelijke situatie in dat land een geel reisadvies kunnen krijgen.

Over de versoepelingen die gisteren zijn aangekondigd is de reisbranche volgens Oostdam minder tevreden, zo is te lezen in het artikel op Nu.nl, waar veel op wordt gereageerd. ‘We hadden liever gezien dat we allemaal nog even hadden doorgebeten totdat de besmettingscijfers lager zijn en alle sectoren meteen kunnen profiteren. Nu is het afwachten of Spanje ons wel wil hebben als wij van onze overheid naar dat land mogen.’ Oostdam verwacht overigens dat hoe meer Nederlanders zijn gevaccineerd, hoe groter de kans dat andere landen Nederlanders daadwerkelijk toelaten.

‘Mensen zijn nu nog terughoudend. We zien al wel dat de boekingen voor na de zomer aantrekken en we verwachten ook wel een inhaalslag’, aldus Oostdam, die verwacht dat er massaal geboekt gaat worden wanneer de seinen op groen staan, net als in Engeland gebeurde. ‘Mensen staan te trappelen. Er is veel gespaard, maar gezien de onzekerheid wil de consument wel zekerheid. Daar spelen de touroperators dan ook op in door het bieden van flexibiliteit.’

