Oostdam: Schiphol moet zekerheid bieden deze zomer

Deel dit artikel

De ANVR heeft in een brief aan Schiphol opheldering gevraagd over de problemen op de airport van afgelopen dagen. De chaotische situatie op de airport werd afgelopen zaterdag dan wel veroorzaakt door een wilde staking onder het KLM-bagagepersoneel, maar dit gaf vervolgens ook grote problemen voor reizigers van reisorganisatoren die met andere airlines op vakantie zouden gaan.

​Ook in de afgelopen dagen waren er veel problemen op de luchthaven waardoor klanten soms vluchten moesten missen. ANVR directeur Frank Oostdam: “Deze problemen zijn niet nieuw; ook in de jaren vóór corona waren er flinke problemen in de meivakantie en liepen de wachttijden sterk op. Er stond reeds een overleg met Schiphol gepland op directieniveau, maar vooruitlopend hierop is door de ANVR gevraagd hoe dit nu zo uit de hand is gelopen en wat hieraan wordt gedaan.”

Zekerheid

Door de ANVR is tevens gevraagd waarom zaterdag alle reizigers werd gevraagd niet naar Schiphol te komen terwijl de problemen zich concentreerden op (de bagage van) KLM-reizigers. Tenslotte zijn vragen gesteld over de financiële schade. Reisorganisatoren zitten met geannuleerde vluchten voor vakanties, waarbij alternatieven aan het begin van de meivakantie niet/nauwelijks voorhanden zijn. “Met een drukke zomer in het vooruitzicht willen wij de zekerheid hebben dat onze passagiers op goede wijze op Schiphol kunnen vertrekken en terugkeren”, aldus Oostdam.

Author Dylan Cinjee