Oostdam: “Tevreden met tweede fase van generieke steunmaatregelen”

Tijdens een persconferentie heeft minister Koolmees vandaag de voorwaarden bekendgemaakt voor de tweede fase van de generieke steunmaatregelen.

De afgelopen periode heeft de ANVR in combinatie met haar partners binnen VNO-NCW nadrukkelijk geijverd voor het verruimen van de vergoeding, het aanpassen van de refertemaand, de verhoging van de toeslag op de NOW van 30% naar 40%, het verlagen van de ontslagboete binnen de NOW en het opnemen van een passende vergoeding voor de vaste lasten van ondernemers.

Tevreden

​”We zijn tevreden met de beweging die de overheid heeft gemaakt met deze tweede fase van generieke steunmaatregelen. Daar hebben we ook hard aan gewerkt”, zegt Frank Oostdam (voorzitter van de ANVR). “De TOGS was als vergoeding eigenlijk te beperkt voor veel bedrijven. Deze vergoeding voor vaste lasten biedt meer maatwerk. Daarnaast zorgde de ontslagboete van 150% ervoor dat bedrijven nog niet aan de slag konden met het toekomstbestendig maken van hun organisatie. We zijn er van overtuigd dat hierdoor uiteindelijk zelfs meer werkgelegenheid in de reisbranche behouden kan blijven. Voor de scholingsopdracht gaan we graag samenwerken met de vakbonden binnen stichting Reiswerk. Daar zijn we binnen Reiswerk natuurlijk al volop mee aan de slag. Voor de kleine zelfstandige ondernemers binnen de ANVR is het goed dat er ook een tweede fase van de Tozo zal komen. Vanwege de toevoeging van een partnertoets is het wel zo dat er in de praktijk sommige mensen een minder hoge vergoeding krijgen.”

Keihard blijven werken

Oostdam: “Tegelijkertijd realiseren we ons goed dat we het als reissector niet redden met alleen de generieke maatregelen. We hebben ook echt invulling nodig van sectorspecifieke steunmaatregelen vanwege de enorme repatriëringskosten en annuleringskosten waarmee we als ANVR reisondernemingen geconfronteerd worden. Garanties zijn er niet, behalve dat we daar de komende periode vanzelfsprekend keihard aan blijven werken”.

