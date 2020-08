Oostdam: “Uitbreiding SGR-garantie biedt vertrouwen”

De ANVR heeft met instemming kennis genomen van de uitbreiding van de SGR-regeling die ANVR reisondernemingen de mogelijkheid biedt bij annuleringen vanwege Covid-19 een reisvoucher met SGR-dekking uit te geven. Door het besluit van SGR van vandaag vallen alle reisvouchers die door SGR-deelnemers in heel 2020 worden uitgegeven vanwege annuleringen door de corona-pandemie onder de garantie van SGR. Daarmee speelt het moment van boeken van een reis niet langer een rol.

​”De afgelopen dagen is er door berichtgeving in de pers heel veel onduidelijkheid en ongerustheid ontstaan bij reizigers, reisorganisaties en ACM over welke uitgegeven reisvouchers nu wel en welke niet onder de garantieregeling vielen. ANVR heeft daarom vandaag per brief het verzoek gedaan aan SGR om ook boekingen gedaan na 16 maart 2020 onder de regeling te laten vallen. ANVR is verheugd met het besluit van SGR dat daarmee gehoor geeft aan ons verzoek”, zegt Frank Oostdam (directeur/voorzitter) van de ANVR. “De ontstane onduidelijkheid leidde in brede zin tot een verminderd vertrouwen in de Reisvoucher met SGR-dekking. Dat is jammer en was wat ons betreft ook onnodig. Helemaal mooi is dat SGR tegelijkertijd heeft besloten de mogelijkheid tot uitgifte van de Reisvoucher met vier maanden te verlengen tot 1 januari 2021. Dat biedt zekerheid en vertrouwen voor de komende periode.”

Zekerheid

“We merkten door alle onrust de laatste tijd ook enige terughoudendheid bij de consument als het gaat over het boeken van een nieuwe reis. Hopelijk is de zekerheid van terugbetaling van de reissom bij het aanvaarden van een reisvoucher met SGR-dekking – in het onverhoopte geval dat een geboekte reis toch geen doorgang kan vinden – het laatste zetje dat de klant nodig heeft vol vertrouwen zijn pakketreis te boeken voor de komende periode bij een ANVR reisonderneming”, aldus Oostdam.

