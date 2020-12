Oostdam: “We verwachten in de tweede helft van 2021 een opleving”

Een omzetverlies van ruim 80% en een verwachting dat één op de drie reisprofessionals eind dit jaar zijn of haar baan heeft verloren. “Trotste bedrijven die negen maanden geleden succesvol in de markt aan het opereren waren en nu hun spaargeld en pensioen aan het opeten zijn om te overleven. Daarom hameren we nogmaals bij het kabinet op extra steun voor de zwaar getroffen sectoren, waarvan de reissector er een van is”, aldus ANVR voorzitter Frank Oostdam vanochtend in Goedemorgen Nederland .

In het programma wordt aangehaald dat de horeca helemaal is gesloten, maar de reisbranche nog deels open is. Oostdam reageert: “Van de negen maanden zijn we ongeveer drie, vier weken open geweest. Na het reisadvies van Mark Rutte merken we in de boekingen dat Nederlanders daar naar luisteren. Sterker nog, als we straks in de zomer weer bij de horeca op een terras zitten, dan heeft de reisbranche nog de naweeën van het feit dat nog niet heel Europa open is. We verwachten, kijkend naar vaccins, dat we in de tweede helft van 2021 weer een opleving gaan krijgen. We zijn een sector van optimisten en mensen staan te trappelen om weer op vakantie te gaan. Pas in 2023 verwachten wij een volledig herstel van de branche.”

Steun

Ook VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen was te gast in het programma. Hij krijgt de vraag of het niet een keer opgehouden is met de extra steun. “Dat houdt pas op als er een vaccin is. Sectoren die helemaal of deels door de overheid gesloten zijn blijven we steunen. In de branche zitten levensvatbare bedrijven, dus het plan is dat er volgende week een voucherbank komt”, aldus Aartsen. Oostdam vult aan: “We hopen wel dat mensen de vouchers blijven inwissel voor een nieuwe vakantie, maar als ze geld terugvragen dit wel gefaseerd gaan doen. We hopen daar volgende week een klap op te kunnen geven.”

Wintersport

Over het aankomende wintersportseizoen zegt Oostdam: “Wintersport wordt heel problematisch. Op dit moment staan de wintersportlanden op oranje en een bijkomend advies van Mark Rutte om niet te gaan. We hopen nog wel een staartje van het seizoen mee te kunnen pakken. Voor die bestemmingen is een kerstperiode ongeveer 20% van de jaaromzet. Kijkend naar de manier van vakantie vieren moet een wintersportvakantie, waarbij je volledig ingepakt en in de buitenlucht bent, en het après-skiën er dit jaar niet bij is, gewoon kunnen.”

Testen

Oostdam doet daarnaast een beroep op de overheid. “Als we het hebben over perspectief, moeten we overgaan op een testmaatschappij. Test mensen voordat ze op reis gaan, desnoods ook als ze weer terugkomen. Dan creëer je veel meer bewegingsruimte en kan er meer gereisd worden. Het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je je gedraagt.”

