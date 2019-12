Oosters Lunchen met Taiwan Tourism op de Vakantiebeurs

Heerlijk eten, rijke cultuur, parelwitte stranden en nog veel meer; Taiwan heeft het allemaal. Naast totale ontspanning biedt het land ook eindeloze mogelijkheden voor reizigers die op zoek zijn naar meer inspanning. Het Aziatische eiland bestaat voor bijna twee derde deel uit berglandschap en is daarmee het perfecte decor voor actievelingen en wandelliefhebbers. De ruim 270 bergen die Taiwan rijk is verzekeren bezoekers stuk voor stuk van de meest adembenemende uitzichten.

2020 staat in het teken van het Jaar van de Bergen en om dit te vieren nodigt Taiwan Tourism Bureau geïnteresseerde reisagenten en touroperators uit voor de Taiwan Workshop op de Vakdag van de Vakantiebeurs (Hal 12, stand C085). Tijdens de workshop praat Taiwan Tourism Bureau je bij over de trends en ontwikkelingen in Taiwan, worden er leuke prijzen weggeven, waaronder vliegtickets naar Taiwan, en staat er een lekkere lunch klaar. De workshop begint om 10.30u.

Enthousiast geworden?

Reisagenten en touroperators kunnen zich voor maandag 6 januari aanmelden door een mail te sturen naar taiwan@usp.nl Let op, de plekken zijn beperkt.

