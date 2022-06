Op vakantie vanaf Düsseldorf met Eurowings

Deel dit artikel

Wist jij dat je klanten bij Eurowings sinds kort ook Nederlandse patat-met kunnen bestellen? We geven je hier gelijk nog een paar andere verkoopargumenten mee.

Griekenland, Italië, Portugal, Spanje… Eurowings vliegt naar meer dan 140 Europese bestemmingen en dat vrijwel altijd non-stop vanaf Düsseldorf Airport, de grootste Eurowings-basis.

In Duitsland eindigen de schoolvakantie’s al op 9 augustus. De Nederlandse regio zuid heeft dan nog één maand schoolvakantie, de regio’s midden en noord nog twee c.q. drie weken en dat zorgt voor prijsvoordeel.

Als value airline van de Lufthansa Group biedt Eurowings een retourgarantie en kosteloze omboeking tot kort voor vertrek aan, ook vanaf Keulen, Dortmund, Münster en Schiphol.

Eurowings-vluchten boek je v.a. €29,99 via www.eurowings.com/nl, de Eurowings app, reisbureau, corporate en groepenportalen, tourperator pooling of direct connect. Eurowings boek je ook via de GDS.

Houd jij zelf ook van patat? Zie het reisbureauportaal voor agententarieven.

