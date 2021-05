Oplichters vallen partners Vakantiebeurs lastig via e-mail

Met enige regelmatig proberen oplichters contact te leggen met partners van de Vakantiebeurs met allerlei vage voorstellen. Bedrijven zeggen contactgegevens van bezoekers en deelnemende partijen te verkopen, maar de Vakantiebeurs waarschuwt om niet te reageren op de mail en deze te deleten.

In de mail wordt gevraagd of er interesse is in de deelnemers- en bezoekersgegevens van de virtuele Vakantiebeurs die 5 en 6 juni plaatsvindt. Eén van de bedrijven die deze mails rondstuurt, Lead Solution Now, zegt ook te beschikken over de gegevens van deelnemers en bezoekers van voorgaande jaren (‘We also provide you Previous Events/Years of Visitors/Attendees list’) en over een nog veel uitgebreider databestand te beschikken.

“Zelfs zonder dat we een event hebben, weten oplichters ‘onze’ partners te mailen met allerlei vage voorstellen. Voor alle duidelijkheid: er zit geen lek bij ons, maar er zijn heel slimme partijen die hierachter zitten en mogelijke partners mailen. Hoe zij aan die adressen komen, is onduidelijk. Waarschijnlijk uit opgekochte databases. We krijgen ze soms zelfs zelf toegestuurd. En heel random”, zo laat iemand van de Vakantiebeurs weten aan TravelPro.

