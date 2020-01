Opvallende reistrends voor 2020 volgens Sunweb

Januari is de maand om vakantieplannen te maken voor het nieuwe jaar. Touroperator Sunweb deelt tijdens de Vakantiebeurs een aantal trends en inzichten voor 2020.

Trend 1: Oog op duurzaamheid: Verantwoord reizen wordt dit jaar nog belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat duurzaamheid voor bijna een kwart (23%) van de Nederlandse vakantiegangers een belangrijke rol speelt. Bovendien juicht de meerderheid (65%) toe dat reisorganisaties zich hier meer mee bezighouden. Steeds vaker zie je bij het boeken van een vakantie of een vlucht de mogelijkheid om je CO2-uitstoot te compenseren. “Bij Sunweb zijn geboekte vakanties standaard CO2-neutraal, want de reisorganisatie compenseert de CO2-uitstoot van alle verkochte pakketreizen zonder dit door te berekenen aan de klant. Bij accommodaties wordt ook steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Accommodaties proberen plasticgebruik te minderen en steeds meer excursies zijn duurzaam van aard”, aldus de touroperator.

Trend 2: Gemak en vroeg boeken

Urenlang het internet afstruinen naar een vlucht en vervolgens een hotel uitkiezen; het is niet voor iedereen weggelegd. Het boeken van een pakketreis blijft dan ook populair. Sunweb ziet al een lichte groei in boekingen voor de zomer. Hugo van Drie (Head of Sunweb Sun NL), legt uit: “Vakantiegangers kiezen vaak voor een pakketreis vanwege de zekerheid en het gemak. Als een vlucht geannuleerd wordt, zoekt de touroperator een oplossing. Als je alles apart boekt en door overmacht niet op je bestemming aankomt, zal je hotel de kosten niet terugbetalen. Daarom is een pakketreis voor veel mensen een uitkomst. Tegelijkertijd proberen we pakketreizen zo flexibel mogelijk te maken, onder andere door flexibele vertrekdata aan te bieden.” Een groot aantal mensen boekt hun zomervakantie al in januari, om zeker te zijn dat ze de vakantie boeken waar ze naar verlangen. Bij last-minutes is er minder keuze in pakketreizen en kun je net misgrijpen. Door vroeg te boeken zijn de beste deals beschikbaar en is er een ruim aanbod aan accommodaties.

Trend 3: Luxere accommodaties

Naast gemak vindt de vakantieganger luxe ook steeds belangrijker. Sunweb ziet dat mensen graag in luxere accommodaties verblijven; zo verblijft zo’n 60 procent op basis van all-inclusive verzorging. Daarom heeft de touroperator recentelijk enkele luxere ketens aan het aanbod toegevoegd.

Trend 4: Griekse eilanden en Egyptisch Taba

Voor dit jaar ziet Sunweb dat Griekenland en Spanje tot nu toe de meest geboekte bestemmingen zijn. Bij families zijn de Canarische Eilanden, Balearen, Turkije en Griekse bestemmingen zoals Kreta, Kos en Rhodos populaire bestemmingen. Ter plekke verblijven zij het liefst in een hotel. Wat opvalt is dat stellen van eilanden houden. Bij Sunweb kiezen koppels vaak voor kleinere Griekse eilanden zoals Zakynthos, Corfu, Kefalonia, Samos en Lesbos. Ook het eiland Ibiza en de Portugese Algarve zijn geliefd. Appartementen zijn het populairst bij een romantische vakantie met z’n tweeën.

De top vijf van populairste bestemmingen is bij Sunweb-vakantiegangers als volgt:

1. Griekenland

2. Spanje

3. Turkije

4. Egypte

5. Portugal

