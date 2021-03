‘Oranje reisadvies verlengd tot half april’

Het dringende advies om niet naar het buitenland te reizen, uitgezonderd noodzakelijke reizen, wordt verlengd tot half april.

Dat advies was aanvankelijk tot 31 maart van kracht, maar het kabinet wil dat verlengen tot 15 april. Dat meldt De Telegraaf zondag op basis van Haagse bronnen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zouden het besluit maandagavond bekendmaken op hun persconferentie over de coronamaatregelen. Het definitieve besluit moet nog worden genomen, maar ingewijden melden aan de krant dat dat een formaliteit is.

Zaterdag overlegden de meest betrokken ministers in het Catshuis met Jaap van Dissel (RIVW) over het coronabeleid. Het aantal besmettingen is nog te hoog om bij de persconferentie van aanstaande maandag al verdere versoepelingen aan te kondigen.

Het kabinet wil wel perspectief schetsen voor de mei- en de zomervakantie. ‘We willen maandag dolgraag iets zeggen over reizen naar het buitenland en wanneer we iets kunnen zeggen over de meivakantie’, aldus premier Rutte.

Vermoedelijk gaan veel gebieden half april weer op ’geel’. Momenteel staat in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken de hele wereld nog op oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Vakantiereizen horen daar niet bij. Waarschijnlijk bespreekt het kabinet later komende week het plan om een quarantaineplicht in te voeren, aldus de krant. (Foto Shutterstock).

