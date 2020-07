OutSight neemt WRC Reizen groep over

OutSight Travel heeft per heden WRC Reizen groep B.V. overgenomen. OutSight heeft de ambitie om, in een reiswereld die op zijn kop staat door corona, aanjager te zijn in de transitie naar meer personalisatie en beleving in de markt voor individuele maatwerkreizen. Beide merken blijven naast elkaar bestaan.

De overname van WRC Reizen Groep B.V. is onderdeel van de buy- en buildstrategie van OutSight en heeft tot doel om beide bedrijven sterker te maken en klaar te stomen voor de toekomst: reizen tijdens en ná de coronacrisis. Eigenaar Simone Deckers zegt daarover: “Innovatie en klantbeleving zijn naast schaalvergroting en efficiënte processen essentieel voor overleven in de reisbranche. Met deze overname creëren we meer volume, breiden we ons aanbod uit, bedienen we een bredere doelgroep én realiseren we een lagere kostenbasis. Daardoor kunnen we vanuit de twee merken onze reizigers en onze ZRA’s nog persoonlijker bedienen en binden.” Deckers ziet de crisis als een kans. “De crisis heeft ons uitgedaagd om anders te kijken en opnieuw invulling te geven aan de reis business. Niemand weet natuurlijk hoe het gaat uitpakken. Wat we wél weten is dat de reisbehoefte van onze klanten blijft, maar dat de invulling zal veranderen. We zien dat onze reizigers nog steeds verrast wil worden en naar beleving zoekt op een bestemming. Maar tegelijkertijd zijn ook flexibiliteit, veiligheid & zekerheid nog belangrijker geworden. Met de overname kunnen OutSight en WRC het klantbedieningsconcept, gericht op een unieke en perfecte klantbeleving, verder versterken. We staan dichtbij de klant, schakelen snel en nemen zorgen uit handen.”

Deckers ziet ook dat de vraag naar bestemmingen verandert. “Reizigers zoeken nog steeds naar een unieke reiservaring, maar wel dichterbij. Sommige werelddelen zijn nog niet haalbaar.” De overname stelt beide bedrijven in staat om optimaal in te spelen op de veranderingen. WRC Reizen lift mee op bestaande infrastructuur en aanbod van OutSight in werelddelen als Azië en Latijns Amerika. Andersom profiteert OutSight van het uitgebreide aanbod en kennis van WRC over Zuid-Europa en hun Camper-en Cruisereizen. En heel belangrijk: bestemmingen als Canada, Nieuw Zeeland en Australië, waar ‘corona-proof’ gereisd kan worden in je eigen camper. Met beide merken wordt er een werelddekkend, verrassend aanbod geboden voor een breed marktsegment.

Teus Brienesse (74) (Oprichter-eigenaar WRC reizen groep): “Een lang gekoesterde wens om WRC na 40 jaar – een periode waar in Ruud Kruis en ik onze ziel en zaligheid hebben gelegd – over te dragen aan een ideale partner wordt thans vervuld. Ik ben overtuigd dat WRC en OutSight samen wijs-op-reis gaan en een toekomst met perspectief opbouwen”

