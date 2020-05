Overheidssteun reisbranche zeer dringend nodig

De persconferentie van woensdag 6 mei stemt de reisbranche zeer somber voor deze zomer, omdat de aangekondigde versoepeling in de coronamaatregelen voorlopig aan de reissector voorbij gaat, laat de ANVR weten. Naast forse (annulerings-)kosten van ruim € 1 miljard loopt het omzetverlies dit jaar op naar zo’n 85% en komen veel van de 20.000 banen op de tocht te staan. En met alleen algemene steunmaatregelen komt de reisbranche er niet meer. Daarom vraagt de sector ook dringend om specifieke hulp van de overheid.

Frank Oostdam (voorzitter/directeur ANVR): “De branche voor reizen naar het buitenland is als eerste sector (denk aan reizen naar China) geraakt door het coronavirus en lijkt pas als laatste weer aan de slag te mogen. Het openstellen voor toeristen van buitenlandse bestemmingen is een van de laatste maatregelen die landen nemen en dan nog vaak met beperkingen. Niet alleen vakantieverkeer, ook het zakelijke reisverkeer wordt hierdoor getroffen. Uitkomsten van een recente peiling begin mei laten een terugval zien van zo’n 85% voor 2020. We hebben dus dringend support nodig van de overheid om de werkgelegenheid van 20.000 medewerkers in de reisbranche te waarborgen. Het water staat inmiddels bij veel van onze 300 reisorganisaties en 1000 zaken- en vakantiereisbureaus aan de lippen.”

Zwaarst getroffen

De overheid heeft de reissector al eerder aangewezen als een van de zwaarst getroffen sectoren. Een verlenging en verdieping van bestaande, generieke overheidsmaatregelen is dan ook dringend nodig aangezien duidelijk is dat de problemen voor de reisbranche alleen maar verder verslechteren. De overheid zegde de zwaar getroffen sector ook compensatiemaatregelen toe. De reisbranche wordt sinds maart -naast een scherpe terugval in zakelijke- en vakantieboekingen- namelijk ook nog eens geconfronteerd met honderdduizenden annuleringen van eerder gemaakte boekingen. Oostdam voegt toe: “En alsof dat niet genoeg is, hebben we in maart/april 125.000 duizend Nederlanders tegen vaak hoge kosten moeten repatriëren. De sector heeft hier keihard aan gewerkt maar per saldo is er niets verdiend. Geen enkele sector kan dit volhouden. En juist op het punt van kosten van annulering heeft de overheid compensatiemaatregelen beloofd aan de reissector.”

Tweede steunpakket

De ANVR laat weten graag met minister-president Mark Rutte aan tafel te willen zitten om te bespreken hoe de overheid de reissector kan helpen met een tweede steunpakket om deze crisis te overleven en de werkgelegenheid van 20.000 mensen te behouden voor de Nederlandse economie.

