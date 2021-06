“Overheidssteun voorlopig hard nodig als ver niet opengaat”

De ANVR laat in een eerste reactie op de persconferentie weten dat reizen met het Europese Digitale Covid Certificaat (DCC) door een overwegend geel Europa zonder al teveel beperkende maatregelen als muziek in de oren klinkt, maar dat de reissector pas echt uit een diep dal omhoog kan komen wanneer er ook naar verre bestemmingen mag worden gereisd. “Anders blijft overheidssteun voorlopig nog hard nodig.”

ANVR-reisbedrijven zien de afgelopen weken de boekingen voor komende zomer aantrekken, al ligt het bij lange na nog niet op het niveau van vóór corona.

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Wij zijn blij voor onze reisondernemers die het water aan de lippen staat en voor de consumenten die menig vakantie in het water zagen vallen dat Europa nu steeds meer geel kleurt en vanaf 1 juli hopelijk helemaal geel zal zijn. Eindelijk kunnen onze reisondernemingen weer doen waar zij goed in zijn: reizen organiseren voor de vakantieganger of de zakenreiziger.”

Met steeds lagere besmettingscijfers, meer gevaccineerden en voor hen die nog niet gevaccineerd zijn gratis testmogelijkheden in de zomermaanden juli en augustus, staat de Nederlandse reiziger een mooie buitenlandse semi-normale zomer te wachten. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat de besmettingscijfers laag blijven. De ANVR benadrukt dan ook dat het niet uitmaakt wáár je naar toe gaat, maar hóe je je gedraagt. En dat geldt voor jong en oud, vakantieganger en zakenreiziger.

Daarom, en omdat iedere bestemming inmiddels een individueel reisadvies heeft, hoeft volgens de ANVR ook geen onderscheid (meer) te worden gemaakt tussen landen binnen of buiten de EU, zodat ook een aantal verre bestemmingen op geel gezet kunnen worden.

“Ondanks een hopelijk mooie, gele zomer met veel vakantiegangers vragen wij het kabinet de financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar. Het vertrouwen dat de wereld uit de pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd”, wil Oostdam nog even meegeven.

