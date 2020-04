Overleg ANVR/Transavia: meer flexibiliteit in groepsboekingen

Transavia en ANVR hebben gisteren opnieuw overleg gevoerd over enkele items. Hierover het volgende:

​- Dinsdag 21 april zal het kabinet een update geven van de coronamaatregelen. Voor zowel Transavia en ANVR een belangrijk input voor de verdere advisering aan reisbedrijven. ANVR en Transavia zullen aansluitend overleggen of de advisering/besluitvorming is af te stemmen echter vanuit eigen criteria.

– Transavia doet op dit moment met een partner een test om te zien of het toewijzen van vouchers goed gaat. Dit betreft een boeking via de website van Transavia.

De voucher wordt gestuurd naar de hoofdboeker en hiervoor wordt het mailadres gebruikt dat in de boeking door de reisorganisatie is ingevuld. Het toesturen van vouchers voor boekingen via de website gaat per batch per vertrekdatum.

– Er komen vouchers voor boekingen vanaf 15 maart. Voor boekingen via de website van Transavia worden de batches per (vertrek) dag uitgedraaid.

Voor groepsreizen zijn er geen fysieke vouchers. Bij annulering van de vluchten door Transavia ontvang je een voucher voor de waarde van (of deelbetaling) van de groepsreis. Het geld van de geannuleerde groepsreis wordt overgezet naar de nieuwe groepsboeking. De nieuwe boeking kun je dus nu al verrekenen met het geld dat betaald is voor de geannuleerde groepsreis. Overigens geldt dit uitsluitend voor alle groepsreizen die geboekt zijn via de groepenafdeling van Transavia

– De ANVR heeft verzocht om flexibilisering van groepsboekingen in deze corona-tijd. Normaal vraag je een offerte aan en doe je bij akkoord de aanbetaling. Tussen aanbetaling en restantbetaling (40 dagen voor vertrek). Door Transavia wordt dit nu geflexibiliseerd. De aanbetaling vervalt niet als de restbetaling niet wordt gedaan. Transavia zaal voor groepsreizen die geboekt zijn via de groepsafdeling, met vertrek in de maanden mei en juni en waarvoor een aanbetaling is gedaan, de restbetaling pas vorderen op het moment dat zeker is dat de vluchten waar de groep op geboekt staan, ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

Zolang de vliegoperatie nog niet is opgestart en de groep vertrekt over 40 dagen, dan komt de aanbetaling niet te vervallen en wordt de restbetaling ook niet geïnd. Worden de vluchten waarop de aanbetaling is gedaan door Transavia geannuleerd, dan ontvang je een voucher ter waarde van de aanbetaling . Dit is geen fysieke voucher; het geld dat is betaald voor de aanbetaling van de groepsreis op de geannuleerde vluchten, kun je overzetten naar een nieuwe groepsboeking

– Bijgeboekte extra’s (stoelreserveringen; bagage e.d.) worden via het voucher meegenomen naar een toekomstige boeking. Alle passagiers/reisorganisaties krijgen hun extra aankopen/bijgeboekte extra’s 100% terug in de vorm van een voucher. Voor groepsreizen via groepenafdeling van Transavia geldt dit ook. De waarde van de aangekochte ancillaries worden volledig meegenomen in de voucher waarde.

– Voor het boeken van groepen in een garantie-allotment gelden de voorwaarden overeengekomen in de LVO. Hiervoor gelden (juridisch) andere afspraken. Hier komt Transavia later nog op terug.

– Vanaf vrijdag 17 april is het mogelijk om tickets te boeken voor de winterperiode van 1 november 2020 t/m 31 maart 2021. Dat betekent dat er ook meer vluchtmogelijkheden zijn voor degenen van wie de vlucht is geannuleerd de afgelopen weken. Kosteloos omboeken is mogelijk voor reizen die gepland staan t/m 31 mei 2020.

– Transavia vliegt de komende winter naar 53 bestemmingen en de meeste bestemmingen gaan per 17 april in de verkoop, half mei komen daar nog 9 bestemmingen bij zoals vluchten naar de Canarische Eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Palma en Lanzarote), Madeira, Dubai, Al Hoceima en Nador.

– een volgend overleg staat gepland op donderdag 23 april: vragen of specifieke knelpunten voor reisorganisatoren voor dit overleg kan je melden via luchtvaart@anvr.nl