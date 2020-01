Overname Condor door LOT Polish Airlines

Polish Aviation Group (PGL), de eigenaar van LOT Polish Airlines (LOT), heeft de overname van Condor aangekondigd en garandeert stabiliteit en zekerheid voor klanten, partners en werknemers. Het bedrijf laat weten dat de combinatie van LOT en Condor binnen PGL een van de meest toonaangevende Europese luchtvaartgroepen met Duitsland en Polen als kernmarkten creëert.

Condor, dat eerst onder de Thomas Cook Group viel en na het faillissement in leven werd gehouden door de Duitse overheid middels een lening, wordt na de overname de airline die zich gaat richten op vakantievluchten met een focus op groei in Duitsland en aangrenzende markten.

“De acquisitie van Condor past perfect in de strategie van PGL. Het stelt ook de toekomst van Condor veilig en biedt stabiliteit en geweldige kansen voor haar werknemers, klanten en zakelijke partners. We willen het iconische merk van Condor in Duitsland verder ontwikkelen en ook introduceren in andere markten in Europa. We heten alle Condor-medewerkers van harte welkom bij de PGL-familie en nodigen ze uit om samen een van de grootste luchtvaartgroepen in Europa te bouwen”, aldus Rafał Milczarski, voorzitter van de raad van bestuur van PGL.

“Samen zullen we twee keer zoveel passagiers bedienen, waardoor we een van de grootste luchtvaartgroepen en de toonaangevende groep van vrijetijdsluchtvaartmaatschappijen in Europa vormen. Onze partners en klanten kunnen hun vakantievluchten veilig plannen met Condor ”, zegt Ralf Teckentrup, Chief Executive Officer Condor.

De combinatie van LOT en Condor zal volgens het bedrijf een van de meest toonaangevende Europese luchtvaartgroepen creëren met ongeveer 20 miljoen passagiers per jaar. “Condor zal blijven handelen onder zijn huidige leiderschap en tegelijkertijd profiteren van uitgebreide connectiviteit en operationele synergieën tussen de luchtvaartmaatschappijen. Condor-klanten zullen blijven profiteren van de kwaliteit, service en betrouwbaarheid van Condor, waardoor het bedrijf het belangrijkste merk is voor vakantiereizen en de voorkeurspartner voor touroperators in Duitsland en daarbuiten”, zo laat het bedrijf weten in een statement.

Het door PGL ingediende bod om Condor te verwerven is geselecteerd als het meest aantrekkelijk voor Condor, zijn werknemers, partners, leveranciers en klanten. De transactie zal naar verwachting tegen april 2020 worden afgerond zodra de gebruikelijke antitrustgoedkeuringen zijn verkregen en Condor de beschermende schildprocedure verlaat. Dankzij de investering van PGL kan Condor de van KfW ontvangen lening volledig terugbetalen.

PGL is het toonaangevende luchtvaartbedrijf in Midden- en Oost-Europa. PGL bezit LOT Polish Airlines – een van de oudste en snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen in Europa, met twee dynamisch ontwikkelende hubs in Warschau en Boedapest. LOT werkt op meer dan 120 routes met een sterke voetafdruk in Midden- en Oost-Europa, waaronder 18 langeafstandsverbindingen met Noord-Amerika en Azië. In 2019 vervoerde LOT meer dan 10 miljoen passagiers, meer dan twee keer zoveel als 4 jaar eerder. Het heeft een vloot van 80 vliegtuigen, waaronder 15 Boeing 787 Dreamliners. PGL groep genereerde in 2019 een omzet van ongeveer 1,9 miljard euro.

Condor vliegt zijn gasten al sinds 1956 naar de mooiste vakantiebestemmingen ter wereld. Jaarlijks vliegen ongeveer 9,4 miljoen passagiers met Condor van acht Duitse luchthavens naar ongeveer 90 bestemmingen in Europa, Afrika en Amerika. In het boekjaar 2018/19 genereerde Condor Flugdienst een bedrijfswinst van ongeveer 57 miljoen euro en een omzet van ongeveer 1,7 miljard euro. Condor heeft een vloot van meer dan 50 vliegtuigen, die worden onderhouden door haar dochteronderneming Condor Technik volgens de hoogste veiligheidsnormen op haar locaties in Frankfurt en Düsseldorf. Volgens een onderzoek van het Duitse instituut voor servicekwaliteit namens het nieuwszender n-tv, is Condor herhaaldelijk al vele jaren uitgeroepen tot de populairste vakantieluchtvaartmaatschappij van Duitsland.

