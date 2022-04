Pacific Island Travel zoekt Reserveringsmedewerker

Deel dit artikel

Pacific Island Travel is dé specialist in individuele op maat gemaakte reizen naar Australië, Nieuw-Zeeland, de eilanden van de Stille Zuidzee en Hawaii. Al 29 jaar verzorgen we heel bijzondere reizen voor de meest uiteenlopende, maar ook veeleisende klanten. Onze bestemmingen liggen het aller verst, en veel van onze reizen gaan rond de wereld – en zijn daardoor complex. Het samenstellen van onze reizen doen we volledig geautomatiseerd en met gebruik van moderne data technologie – al onze systemen zijn met elkaar verbonden en aan die van onze belangrijkste leveranciers. Pacific Island Travel staat daarom bekend als een zeer vooruitstrevend bedrijf in de reisbranche.

Als gevolg van de coronapandemie heeft ons bedrijf met hulp van een bekende investeerder een doorstart gemaakt. We zijn nu onderdeel van een stevige en solide organisatie waarbij de combinatie van IT en service in reizen de sleutelwoorden voor succes zijn. Internationaal werken we samen met andere gespecialiseerde touroperators, binnen de Best of Travel Group (BOTG) – dat met 170 miljoen euro inkoopvolume het grootse inkoopverband voor verre reizen is ter wereld.

Per 1 april hebben we een modern en ruim kantoor betrokken aan de Zuidas in Amsterdam. Dit geeft ons de mogelijkheid om in de komende jaren nog verder te groeien. Vanwege deze groei zijn we momenteel op zoek naar een enthousiaste junior reserveringsmedewerker.

Reserveringsmedewerker

Wordt jij helemaal enthousiast van verre reizen maken en voorbereiden, ben jij heel precies en houd je van doorwerken – dan vragen we je contact op te nemen met ons. Ons team van reserveringsmedewerkers is verantwoordelijk voor de inkoop van onze reizen, vluchtreserveringen aanpassen, reizigersvoorkeuren verwerken (zoals stoelreserveringen, visa en maaltijd aanvragen), ticketing en het samenstellen van de reisdocumenten.

Functieprofiel:

Minimaal 2 jaar werkervaring in de reisbranche;

Enthousiasme voor onze bestemmingen en producten;

Goede sociale vaardigheden;

Zelfstandig kunnen werken;

MBO of HBO denkniveau;

Goed kunnen omgaan met geautomatiseerde systemen;

Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels;

Reiservaring op een verre bestemming (Pacific, Afrika, Azië of Amerika) is een pré;

Reistijd naar kantoor Amsterdam (Zuidas) maximaal 1 uur;

Flexibel zijn in werktijden. In principe houden we een werkweek aan van 39 uur/week;

Bereidheid om ook zelf een verre studiereis te maken naar één van onze bestemmingen.

De meeste werkzaamheden zullen in overleg met de reserveringsmanager plaatsvinden. Het reserveringsteam vormt de kern van ons bedrijf, naast de reserveringsverwerking voor de bestemmingen in de Pacific worden hier ook de reizen naar Afrika verwerkt.

We zijn een open en moderne organisatie met veel direct overleg tussen collega’s en leidinggevenden. De aard en de groei van ons bedrijf maakt het werk afwisselend, veeleisend en uitdagend. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met vaardigheden en ervaring. Deze liggen over het algemeen duidelijk boven het branchegemiddelde.

Indien je wilt reageren op deze vacature, kun je een sollicitatiebrief met CV sturen naar:

Jurgen Pol (hoofd verkoop)

Pacific Island Travel

Symphony Building, Gustav Mahlerplein 25c

1082 MS AMSTERDAM – The Netherlands

Tel: +31 20 6261325 / E-Mail: jurgen@pacific.nl

