PANGEA Travel start met culinaire reisboxen

De liefde van de reislustige mens gaat door de maag, moeten ze bij PANGEA Travel hebben gedacht. De reisorganisatie, gespecialiseerd in individuele reizen naar Azië en Afrika, start met culinaire reisboxen. TravelPro sprak met Sebastiaan Parqui (directeur en eigenaar).

Na maanden van omboeken en het uitgeven van vouchers smachtten Parqui en zijn team naar het persoonlijke en fijne contact met (potentiële) klanten. Even wat positiviteit. “Precies”, zegt Parqui. “Toen in maart de grenzen dichtgingen, besloten mijn team en ik al snel dat we iets moesten gaan doen om in contact te blijven met onze klanten. Onze voornaamste vraag was: hoe gaan we ervoor zorgen dat we Azië en Afrika naar de klant thuis brengen? Het moest ook iets leuks zijn. Allerlei creatieve ideeën kwamen voorbij. In het verleden – voor kerst – heb ik mijn medewerkers weleens een culinaire box cadeau gegeven. De man van mijn collega Inez kon zich dit nog goed herinneren en opperde het idee om deze boxen nu te vullen met typische en kwaliteitsproducten uit onze bestemmingen.” Parqui, die wel wat heeft met de culinaire wereld, werd meteen enthousiast. “Dat kan je wel zeggen. We werden er allemaal heel blij van en dat doet me wel wat in deze bizarre tijd. Daarnaast zijn de boxen natuurlijk ook erg leuk voor onze bestaande of zelfs nieuwe klanten. Nu we niet op reis kunnen en veel thuis zijn, zien onze vakantiedagen er anders uit. Met deze culinaire reisboxen geven we onze klanten thuis het Aziatische of Afrikaanse vakantiegevoel.”

