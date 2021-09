Partij voor de Vakantie wint AMMA Award

Gisteravond heeft TUI een AMMA Award gewonnen. De AMMA Awards zijn dé mediaprijzen in Nederland voor de beste campagnes, opvallendste concepten en grootste talenten. Met de Partij voor de Vakantie, waarin tal van prominenten uit de gehele reisbranche hebben meegedaan, sleepte TUI de Wissel AMMA in de wacht voor de beste ‘corona-inhaker’.

In de categorie ‘Wissel AMMA’ waren in totaal 22 inzendingen waaruit de jury vijf genomineerden selecteerde. Naast de gouden AMMA voor TUI werden de vier andere genomineerden bekroond met een bronzen AMMA. Christine van Hedel, Sr. Digital Marketeer Social Media en Berend Ploeger, copywriter, namen de award namens TUI vol trots in ontvangst.

Partij voor de Vakantie

In minder dan drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen richtte TUI de one-issue Partij voor de Vakantie op. Met als doel op een ludieke manier in Den Haag aandacht te vragen voor de reiziger en de reisbranche. Als een geoliede machine gingen de verschillende marketing- en communicatieteams aan de slag met als resultaat een virtuele politieke partij, compleet met kieslijst en verkiezingscampagne. En die campagne bleek succesvol. De Partij voor de Vakantie bereikte meer dan 9 miljoen mensen en verzamelde bijna 50.000 ‘stemmen’, goed voor een halve kamerzetel.