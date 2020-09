Pascall van Mastrigt-Kempen verlaat LMX

Pascall van Mastrigt-Kempen (Account Manager International bij LMX Touristik) vertrekt bij het Duitse LMX Touristik. “Voor mij was het al een tijdje bekend en sinds 1 april was ik al wat minder actief voor LMX op hun verzoek. Iedereen heeft arbeidstijdverkorting gekregen, zelfs het management werkt deeltijd”, laat Van Mastrigt-Kempen aan TravelPro weten.

Van Mastrigt-Kempen: “We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en ik begrijp de hele situatie. Door de coronacrisis zijn er nauwelijks inkomsten bij de touroperators. Ik vind het super jammer, want ik vond het heel fijn om met iedereen samen te werken en heb in de afgelopen tijd leuke contacten opgebouwd. Ik ga mij nu focussen op iets nieuws en bedank alle partners die ik heb leren kennen voor de geweldige tijd. Ik blijf het ZRA-schap gewoon doen, dus zal iedereen vast nog wel tegenkomen.”

Succes

Van Mastrigt-Kempen was grotendeels verantwoordelijk voor de bekendheid en het succes van de LMX producten op de Nederlandse markt. “We bedanken Pascall voor haar jarenlange, uitstekende inzet voor onze onderneming en voor haar loyaliteit, en wensen haar het allerbeste en veel succes voor de toekomst”, aldus LMX.

