Pasra kondigt mini-editie Airline Express aan

Ruim twee jaar na de laatste Airline Express gaat het er in het najaar, als het aan de Pasra ligt, weer van komen. De vorige Airline Express, die in maart 2020 begon, werd vanwege de coronacrisis afgebroken.

Ook in 2021 vond de Airline Express geen doorgang. In maart 2021 schreef de Pasra nog op haar website: ‘Het is exact een jaar geleden.

De eerste avond Airline Express 30ste editie op Schiphol Airport. Het was een geslaagde feestelijke avond met 120 bezoekers en de volgende dag op Rotterdam AirPort met 140 bezoekers. Een week later zag de wereld er heel anders uit. Helaas konden de andere locaties niet meer doorgaan. Wij hopen volgend jaar weer een succesvol event te organiseren want wij missen jullie enorm! Wij hopen samen met jullie weer snel de magische woorden te horen.’

Er is een ‘save the date’ uitgegaan voor maandag 3 oktober (Schipholgebouw), dinsdag 4 oktober (Schiedam Van der valk), maandag 17 oktober (Van der Valk Eindhoven) en dinsdag 18 oktober (Van der Valk Hengelo). Binnenkort volgt meer informatie.

Author Arjen Lutgendorff