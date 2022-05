Passagier probeert nooddeur te openen tijdens vlucht

Deel dit artikel

Passagiers aan boord van een vlucht naar Lanzarote moesten vechten om te voorkomen dat een vakantieganger zou proberen een vliegtuigdeur te openen tijdens de vlucht. De passagier zou onder invloed van drank of drugs zijn geweest.

Twee politieagenten die geen dienst hadden, bevonden zich in het vliegtuig, maar wisten de man onder controle te krijgen tot het vliegtuig landde. Eenmaal in Spanje verzette de gewelddadige passagier zich tegen zijn arrestatie door Spaanse agenten, waarbij hij drie van hen verwondde voordat hij in handboeien werd afgevoerd.

Na het incident wordt er in Spanje gediscussieerd over het voorzien van agenten met een taser. “Als een van de agenten gewapend was geweest met een taser, zou waarschijnlijk niemand van hen gewond zijn geraakt en zouden we nu spreken van een succesvolle operatie. De agressieve passagier voelt de klappen niet, hoe vaak je ook met een wapenstok slaat, maar de agenten voelen ze natuurlijk wel.”

Author Arjen Lutgendorff