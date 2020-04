Paternotte (D66): “Staatssteun KLM niet voor overbodige zonbestemmingen”

Jan Paternotte (D66) heeft middels een opiniestuk in het Financieel Dagblad laten weten te vinden dat KLM staatssteun verdient, maar niet voor (in zijn ogen) “overbodige zonbestemmingen”.

Het is volgens de D66’er duidelijk dat van links tot rechts iedereen het erover eens is dat KLM gesteund moet worden. Vrijdag werd bekend dat de overheid voornemens is KLM te helpen met onder meer een bedrag van tussen de € 2 en € 4 miljard, maar de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Volgens Paternotte is er opnieuw aandacht nodig voor de (systeem)functie van KLM. Daarbij verwijst hij in het opiniestuk naar het kwalitatieve netwerk van de airline: directe verbindingen vanaf Schiphol met vijf continenten en alle grote hoofdsteden.

Over de lowcost airlines Ryanair en Easyjet laat Paternotte weten: “Hun vluchten verbinden Nederlanders voornamelijk met zonbestemmingen. Het zijn maatschappijen voor vakantiegangers, met de bekende vluchten die soms voor €10 passagiers van Eindhoven naar Thessaloniki vervoeren. Zo’n bedrijfsmodel heeft geen economische meerwaarde voor Nederland.” Hierbij verwijst hij ook naar onderzoeksbureau CE Delft dat berekende dat pure vakantievluchten de Nederlandse economie juist benadelen en banen kosten.

“Het KLM-model met systeemfunctie levert wél iets op voor de economie. Uiteraard zitten in KLM-toestellen ook genoeg vakantiegangers die graag profiteren van het netwerk, maar uitgangspunt van het ‘mainportmodel’ dat de maatschappij bedient, is een netwerk van zakelijke bestemmingen. Vraag rond bij bedrijven die hun Europese hoofdkantoor in Nederland vestigen en geen van hen zal ontkennen dat een sterke luchthaven voor hen belangrijk is.”

Aandacht voor deze systeemfunctie is volgens Paternotte opnieuw nodig. “De laatste jaren zat KLM in een krap jasje doordat de limiet van het aantal vliegbewegingen op Schiphol was bereikt. In dezelfde tijd sprak de topman van Air France-KLM over een strategie waarbij Air France de ‘premium’ maatschappij zou zijn, Transavia de ‘vakantievlieger’ en KLM een soort rol daar tussenin kreeg.”

Zo ontstond volgens Paternotte een aantal nieuwe bestemmingen in het KLM-netwerk. Daarover schrijft hij in het FD: “De zonbestemmingen Ibiza, Malaga, Fortaleza in Brazilië en het gokparadijs Las Vegas. Allemaal heerlijke plekken voor vakantie, maar weinig aanvoer van overstappers en niet van meerwaarde voor de Nederlandse economie. Ongetwijfeld hebben de planners van KLM becijferd dat Nederlanders graag met KLM naar deze bestemmingen vliegen en er dus geld mee te verdienen valt. Dat mag. Alleen: als KLM steun van de staat nodig heeft voor haar voortbestaan, moet daar ook iets tegenover staan. Een netwerk dat ons banen en economische groei oplevert, en niet extra geld kost.”

